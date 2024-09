Kimmich erklärt: Das ist unter Kompany anders

IMAGO/Christian Schroedter

Kimmich erklärt den Fußball unter Kompany beim FC Bayern

Der Start des FC Bayern unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany ist geglückt. Schon jetzt seien Änderungen im Spielstil der Münchner zu erkennen, erklärt Nationalspieler Joshua Kimmich. Auch zur Positionsdebatte äußerte er sich.

"Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen ist ein bisschen anders", so Kimmich am Rande des traditionellen Wiesn-Fotoshootings des FC Bayern (die Aussagen sind auch oben im Video zu hören) und führte aus: "Wir wollen höher pressen, mehr Mann gegen Mann pressen."

Auch "mit dem Ball" obliegt das Spiel des FC Bayern unter Vincent Kompany "anderen Prinzipien". Das habe man bereits vor allem in der ersten Halbzeit des Münchner Bundesliga-Auftakts beim VfL Wolfsburg (3:2) gesehen. "In der zweiten Halbzeit war das dann nicht mehr ganz so gut. Aber wir werden weiter daran arbeiten."

Der Belgier Kompany war im Sommer als Nachfolger von Thomas Tuchel verpflichtet worden, dessen Vertrag beim deutschen Rekordmeister vorzeitig aufgelöst wurde. Kompany, als Spieler ein Weltklasse-Verteidiger, hat lange unter Pep Guardiola bei Manchester City gespielt und sich beim Star-Coach viele Dinge abgeschaut. Über eine Station bei seinem Heimatklub Anderlecht arbeitete er vor seinem Bayern-Wechsel zwei Jahre lang beim FC Burnley in England.

Beim FC Bayern wieder in der Mitte: Kimmich nimmt Positionsdebatte gelassen

Auffällig in den ersten Wochen unter dem 38-Jährigen: Joshua Kimmich spielt wieder im zentralen Mittelfeld, nachdem er im Verlauf der zurückliegenden Rückrunde sowohl von Thomas Tuchel als auch von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf die rechte Abwehrseite verschoben wurde.

Die Debatte, wo sich Kimmich lieber sieht, begleitet den 28-Jährigen bereits seit Jahren. Angesprochen auf die neuerliche Änderung entgegnete er gelassen: "Ob ich jetzt rechts oder auf der Sechs spiele, führt nicht dazu ob ich glücklich oder unglücklich bin. Solange ich auf dem Platz stehe, bin ich immer glücklich.