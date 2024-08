Insider spricht über Situation von Goretzka

IMAGO/RHR-FOTO

Leon Goretzka bleibt wohl beim FC Bayern

Leon Goretzka ist seinen Stammplatz beim FC Bayern los. Dass der Mittelfeldmann den deutschen Rekordmeister noch auf den letzten Metern der Transferphase verlässt, ist unwahrscheinlich. Branchenkenner Michael Reschke glaubt weiter an den gebürtigen Bochumer.

Goretzka kam in den ersten beiden Pflichtspielen der neuen Saison nicht für den FC Bayern zum Einsatz. Der 29-Jährige stand im DFB-Pokal beim SSV Ulm (4:0) noch nicht einmal im Kader von Trainer Vincent Kompany.

"Am Ende des Tages ist es eben Business. Laut allem, was ich gehört und gelesen habe, hat man ihn darauf aufmerksam gemacht, dass es sehr schwer wird, Stammspieler zu werden", äußerte sich Reschke gegenüber "ran" zur sportlichen Situation von Goretzka.

Es sei dann auch "eine Entscheidung, die der Spieler zu treffen hat", so der langjährige Bundesliga-Manager weiter. "Fakt ist: Ein Goretzka in Top-Verfassung ist ein herausragender Bundesliga-Spieler, der sicherlich auch außerhalb von Bayern München seinen Markt hat. Aber wenn er bleibt, kann ich eins versprechen: Er wird um seinen Job, um seinen Platz in der Mannschaft kämpfen. Und das wird ein hartes Ringen im Mittelfeld", führte Reschke aus.

Goretzka (Vertrag bis 2026) will sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge beim FC Bayern durchbeißen.

Deadline-Day "eine extreme Situation"

Reschke kennt sich mit den Mechanismen auf dem Transfermarkt bestens aus. Der 66-Jährige arbeitete in der Vergangenheit für Bayer Leverkusen, den FC Bayern, VfB Stuttgart sowie FC Schalke 04.

Der Deadline-Day sei "eine extreme Situation, gerade wenn es darum geht, noch zwei, drei Transfers zu finalisieren - sowohl aus Vereinssicht als auch aus Beratersicht. Und dann geht es darum, in relativ schneller Zeit Alternativen zu prüfen, die wirtschaftlichen Verhältnisse in Einklang zu bringen. Da ist schon relativ viel los, das kann schon mal sehr, sehr hektisch werden an so einem Tag", verriet Reschke.