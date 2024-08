Eine Option weniger für Coman?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Kingsley Coman spielt seit 2015 für den FC Bayern

Bleibt er oder geht er? Die Wechsel-Spekulationen um Kingsley Coman vom FC Bayern dauern auch am Deadline Day an. Ein Transfer zum FC Arsenal soll eher unwahrscheinlich sein.

Das Portal "givemesport.com" will erfahren haben, dass eine potenzielle Verpflichtung von Coman beim FC Arsenal "nicht diskutiert" wurde. Es habe auch "keine neuen Gespräche" über einen möglichen Deal gegeben, wie es in dem entsprechenden Medienbericht weiter heißt.

Namentlich nicht genannten Quellen zufolge soll eine "50-prozentige Chance" bestehen, dass der FC Arsenal am Deadline Day noch einen neuen Spieler verpflichtet. "givemesport.com" nennt Raheem Sterling vom FC Chelsea als Option für die Flügel. Ob sich die Gunners konkret mit dem 29-Jährigen beschäftigen, wird jedoch nicht aufgelöst.

FC Bayern: Wie entscheidet sich Kingsley Coman?

Der "Daily Mirror" hatte zuletzt geschrieben, der FC Arsenal strecke die Fühler nach Coman aus. Der Franzose darf den FC Bayern dem Vernehmen nach verlassen. Al-Hilal aus Saudi-Arabien gilt als großer Interessent. Am Deadline Day wurde ebenfalls der FC Liverpool ins Spiel gebracht.

"Er hat Vertrag und steht im Kader, wenn er noch da ist. Es gibt keine großen Anzeichen, dass wir mit einem großartig veränderten Kader in die Saison gehen", äußerte sich Bayerns Sportvorstand Max Eberl auf einer Pressekonferenz am Freitag zu Coman. Der Flügelflitzer besitzt an der Säbener Straße ein Arbeitspapier bis 2027.

"Sky" hatte am Donnerstagabend vermeldet, dass die Tendenz von Coman momentan in Richtung eines Verbleibs beim FC Bayern gehen würde.

Das Transferfenster in der Premier League schließt in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0 Uhr. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien ist hingegen bis zum 2. September möglich.

Viel Zeit bleibt folgerichtig nicht mehr. Die sportliche Zukunft von Coman wird sich schon bald entscheiden.