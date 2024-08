Frankfurt zur Roma, Schwere Lose für Hoffenheim

AFP/SID/Valery HACHE

Objekt der Begierde: die EL-Trophäe in Monaco

Die Europa-League-Spezialisten von Eintracht Frankfurt müssen bei ihrem nächsten internationalen Abenteuer unter anderem zur AS Rom und zu Olympique Lyon reisen. Die TSG Hoffenheim bekommt es ebenfalls mit Lyon zu tun und hat mit Tottenham Hotspur sowie dem FC Porto zwei Titelkandidaten im "kleinen" Europapokal erwischt.

Dies ergab die Auslosung des reformierten Wettbewerbs am Freitag in Monaco. Die Ligaphase läuft vom 25. September bis zum 30. Januar, die Terminierungen der Spiele sind noch offen.

Die Frankfurter, Europa-League-Sieger 2022, haben in ihren Heimspielen lösbare, aber nur mäßig attraktive Aufgaben erwischt. Für die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller geht es daheim gegen Slavia Prag, Ferencvaros Budapest, Viktoria Pilsen und den lettischen Klub RFS. Auswärts stehen neben Rom und Lyon der FC Midtjylland aus Dänemark und Besiktas Istanbul auf dem Reiseplan.

Hoffenheims Programm ist recht anspruchsvoll. Neben Tottenham und Lyon reisen auch Dynamo Kiew und FCSB Bukarest in den Kraichgau, auswärts muss die TSG zweimal in Portugal bei Porto und Sporting Braga sowie in Herning beim FC Midtjylland und bei RSC Anderlecht antreten.

Wie in der Champions League, deren Auslosung bereits am Donnerstag stattfand, löst in den beiden "kleineren" Europapokalen zur Saison 2024/25 eine "Ligaphase" die bisherige Gruppenphase ab. 36 Mannschaften treffen jeweils auf acht Gegner und haben je vier Heim- wie Auswärtsspiele.

Finale der Europa League in Spanien

Alle Teams werden in einer Tabelle gewertet, die besten acht ziehen direkte ins Achtelfinale ein. Die Teams auf den Plätzen neun bis 16 spielen gegen die Teams auf den Plätzen 17 bis 24 in Play-offs. Die Teams ab Platz 25 scheiden aus.

Das Finale der Europa League findet am 21. Mai in Bilbao statt, das Endspiel der Conference League am 28. Mai in Breslau.

Die deutschen Gegner in der Ligaphase in der Übersicht:

Eintracht Frankfurt: Slavia Prag (H), AS Rom (A), Ferencvaros Budapest (H), Olympique Lyon (A), Viktoria Pilsen (H), FC Midtjylland (A), FK RFS (H), Besiktas Istanbul (A)

TSG Hoffenheim: Tottenham Hotspur (H), FC Porto (A), Olympique Lyon (H), Sporting Braga (A), Dynamo Kiew (H), FC Midtjylland (A), FCSB Bukarest (H), RSC Anderlecht (H)