100-facher Gewinn? Engels vor Wechsel nach Glasgow

Tom Weller, dpa

Abschied nach eineinhalb Jahren? Arne Engels wechselt wohl nach Schottland

Der FC Augsburg steht vor dem Verkauf des belgischen Mittelfeldspielers Arne Engels an den schottischen Champions-League-Teilnehmer Celtic Glasgow.

"Was für eine Entwicklung Arne genommen hat, das ist toll", sagte Trainer Jess Thorup vor dem Bundesliga-Gastspiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim über einen sich abzeichnenden Wechsel des 21-Jährigen. "Ob ich das letztendlich entschieden habe, glaube ich nicht, das liegt auch am Verein und am Spieler, wenn man so ein Angebot bekommt." Als Trainer müsse man damit "manchmal leben."

Engels ist der "Augsburger Allgemeinen" zufolge zum Medizincheck in Glasgow. Medienberichten zufolge soll der FC Augsburg rund 13 Millionen Euro Ablöse erhalten - es wäre ein Gewinn von mehr als dem Hundertfachen.

Engels war im Januar 2023 für angeblich nur etwa 100 000 Euro Ablöse vom Nachwuchs des FC Brügge in die Fuggerstadt gewechselt, sein Vertrag war bis Ende Juni 2027 gültig.

Er absolvierte 51 Bundesligaspiele und erzielte dabei drei Tore. Die Tinte sei aber noch nicht trocken, sagte ein Sprecher des Bundesligisten über den Transfer.