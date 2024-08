Füllkrug bei Haaland-Gala nur in der Nebenrolle

IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

Erling Haaland traf dreifach gegen West Ham United

Auf Erling Haaland ist Verlass: Der Stürmerstar hat den englischen Fußball-Meister Manchester City fast im Alleingang an der Tabellenspitze gehalten.

Mit einem Dreierpack sorgte der Ex-Dortmunder für den 3:1 (2:1)-Erfolg des Starensembles von Pep Guardiola bei West Ham United. Damit stellte der Norweger einen weiteren Rekord auf: Er ist der erste Spieler, der in der Geschichte der Premier League in den ersten drei Saisonpartien sieben Tore erzielt hat. Der 24-Jährige schraubte damit seine eindrucksvolle Ausbeute bei den Skyblues auf 97 Treffer in 102 Pflichtspielen.

Obwohl er zunächst eine Großchance per Kopf ausließ, brachte Haaland City früh in Führung (10.). Die Gäste hatten in der Folge eine Vielzahl hochkarätiger Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen - unter anderem traf Kevin De Bruyne den Pfosten (18.).

Aus heiterem Himmel fiel der Ausgleich: Eine Hereingabe von Hammers-Kapitän Jarrod Bowen lenkte Ruben Dias ins eigene Tor (19.). Dennoch ging Manchester mit einer Führung in die Pause: Haaland schloss eine sehenswerte Kombination mit dem 2:1 ab (30.).

Die beste Chance zum erneuten Ausgleich vergab Mohammed Kudus: Der Ghanaer traf nach einem blitzschneller Konter nur den Pfosten (52.). Kurz vor Schluss beseitigte Haaland die letzten Zweifel (83.). Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan kam erst nach gut einer Stunde beim Meister ins Spiel, der Ex-Dortmunder Niclas Füllkrug bei den Londonern noch ein paar Minuten später. Die Maximalausbeute von neun Punkten aus den ersten drei Spielen könnte neben dem Titelverteidiger nur noch der FC Liverpool erreichen, der am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) im Klassiker bei Manchester United antritt.

Zuvor hatte Citys Konkurrent FC Arsenal beim anderen deutschen Duell in der Premier League gepatzt. Trotz des Führungstores von Kai Havertz kamen die Gunners nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler hinaus und gaben damit die ersten Punkte ab. Nach Gelb-Rot für Declan Rice (49.) nutzte Joao Pedro die Überzahl der Gäste zum Ausgleich (58.).