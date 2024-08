CL-Spiele von Bayern, BVB und Co. terminiert

IMAGO/FRED PORCU

Nur der FC Bayern München startet mit einem Heimspiel in die Champions League

Am Donnerstag haben die deutschen Champions-League-Teilnehmer FC Bayern, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und RB Leipzig erfahren, auf welche Gegner sie im neuen Format der europäischen Fußball-Königsklasse treffen werden. Am Samstag folgte dann die Bekanntgabe der exakten Spieltermine.

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München startet als einziges Team aus dem Quintett der Fußball-Bundesliga mit einem Heimspiel in die reformierte Champions League. Am 17. September (21:00 Uhr) gastiert Dinamo Zagreb in der Allianz-Arena.

Am 10. Oktober (21 Uhr) geht es nach England zu Aston Villa, am 23. Oktober steht eine Reise zum großen FC Barcelona an, ehe SL Benfica (6. November) in München sein Glück versucht. Am 26. November empfangen die Münchner mit PSG den nächsten Top-Klub, die letzten drei Partien der neuen Ligaphase sind eine Partie gegen Shakhtar Donetsk (10. Dezember), das seine Heimspiele aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine in der Heimstätte des FC Schalke 04 austrägt, eine Auswärtspartie bei Feyenoord (22. Januar 2025) sowie ein Heimspiel gegen Slovan Bratislava (29. Januar 2025)

Die anderen vier deutschen Champions-League-Starter müssen zuerst auswärts ran. Dabei erwischt es den VfB Stuttgart am härtesten: Der amtierende Vizemeister startet am 17. September um 21 Uhr bei Real Madrid in die CL-Saison.

Weitere Kracher: Am 22. Oktober reisen die Stuttgarter zu Juventus und zum Abschluss der Ligaphase gastiert PSG im Ländle (29. Januar 2025).

Borussia Dortmund beginnt seine Reise am 18. September (21:00 Uhr) beim FC Brügge in Belgien. In Madrid muss man am 22. Oktober ran und am 11. Dezember fordert der BVB den FC Barcelona vor der Gelben Wand.

RB Leipzig, das zahlreiche Gegner von absoluten Top-Format zugelost bekommen hat, startet am 19. September (21 Uhr) bei Atlético Madrid, empfängt dann (02. Oktober, 21 Uhr) Juventus und am 23. Oktober (21 Uhr) den FC Liverpool. Weitere Gegner aus den europäischen Top-5-Ligen sind Inter Mailand am 26. November (21 Uhr) und Aston Villa (10. Dezember, 21 Uhr).

Zum Abschluss des ersten Spieltages am 19. September tritt der deutsche Meister Bayer Leverkusen bei Feyenoord Rotterdam (18:45 Uhr) an. Der größte Kracher für das Team von Trainer Xabi Alonso ist wohl die Partie bei dessen Ex-Klub FC Liverpool am 05. November (21 Uhr). Auch bei Atlético Madrid dürfte die Werkself am 21. Januar 2025 (21 Uhr) eine hitzige Atmosphäre erwarten.

Die UEFA hat die Königsklasse umfassend reformiert. Statt in Gruppen spielen alle 36 Teilnehmer in einer Liga. Jeder Verein tritt gegen acht zugeloste Gegner an. Die ersten acht Teams der Tabelle sind am Ende der Ligaphase direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 spielen in einer neuen K.o.-Zwischenrunde um das Weiterkommen.