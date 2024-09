Tah spricht über geplatzten Wechsel zum FC Bayern

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Jonathan Tah unterlag am Samstag mit Leverkusen gegen Leipzig

Jonathan Tah hat sich am Samstag nach der 2:3-Pleite von Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig erstmals öffentlich zu seinem geplatzten Wechsel zum FC Bayern geäußert.

Nach der Heimpleite des deutschen Meisters gegen Leipzig gab Tah am "Sky"-Mikrofon ehrlich zu, dass ihn die vergangenen Tage mit der Ungewissheit über seine sportliche Zukunft nicht kalt gelassen hätten.

"Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht anstrengend ist. Am Ende sind es natürlich immer die Spieler, die in diesen Situationen am wenigsten Kontrolle haben über das, was passiert"", so der Innenverteidiger der Leverkusener, der sich mit dem FC Bayern eigentlich schon über einen Wechsel einig war.

Letztlich scheiterte der Deal zwischen dem amtierenden und dem Rekordmeister allerdings, weil sich die Klubs nicht über eine Ablösesumme für den gebürtigen Hamburger einig wurden.

Bayer Leverkusen statt FC Bayern: Jonathan Tah "hier und glücklich"

Nachdem sich Tah schon vor dem Bundesliga-Wochenende in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und betont hatte, nun weiterhin mit vollem Einsatz für Bayer Leverkusen zur Verfügung zu stehen, legte er auch vor den TV-Kameras am Samstagabend noch einmal nach.

"Ich habe nie gesagt, dass ich mich hier unwohl fühle - im Gegenteil! [...] Natürlich ist es anstrengend bei so einem Hin und Her. Aber am Ende akzeptiere ich das, wie es jetzt ist. Ich bin voll und ganz hier mit dem Kopf. Ich bin kein Mensch, der sich lange mit der Vergangenheit beschäftigt und gucke nach vorne", so der Führungsspieler der Leverkusener, der bereits seit 2015 bei den Rheinländern unter Vertrag steht.

Tah schob hinterher, dass von seiner Seite aus nun alles zu der Angelegenheit gesagt sei und er motiviert in sein letztes Vertragsjahr bei Bayer starte: "Am Ende ist das Thema abgehakt, es ändert sich nichts an der Situation, Ich bin hier und bin glücklich hier in Leverkusen."