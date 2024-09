Neue Details zum Sancho-Deal enthüllt

IMAGO/Gareth Fuller

Ex-BVB-Profi Jadon Sancho wechselte von Manchester United zum FC Chelsea

Nach dem Ende seiner halbjährigen BVB-Leihe hat Jadon Sancho auf den letzten Metern der Transferperiode doch noch einen Klub gefunden: Premier-League-Konkurrent FC Chelsea holte den Flügelstürmer auf Leihbasis von Manchester United. Beim Last-Minute-Deal wurde offenbar eine besondere Klausel ausgehandelt.

Lange wurde über seine Zukunft spekuliert, erst am letzten Tag der Sommer-Transferperiode hat Jadon Sancho Manchester United verlassen. Beim zweifachen Champions-League-Sieger FC Chelsea will der 24-Jährige endgültig den Durchbruch in der Premier League schaffen, nachdem sein Kapitel beim englischen Rekordmeister nie unter einem guten Stern stand.

Vereinbart wurde kurz vor dem Ende der Wechselfrist am Freitagabend eine Leihe samt Kaufverpflichtung. Über die Höhe der letztlich zu zahlenden Ablösesumme machten die Klubs keine Angaben.

"Telegraph"-Reporter James Ducker will allerdings die genauen Details kennen: Wie er beim Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) schrieb, besteht die - wenn auch unwahrscheinliche - Möglichkeit, dass die Kaufpflicht nicht greift und Sancho im nächsten Jahr schon wieder zurück zu ManUnited muss.

Bis zu 30 Millionen Euro Ablöse für Jadon Sancho

Voraussetzung für einen festen Transfer sei nämlich, dass der FC Chelsea in der Saison 2024/25 auf Platz 14 oder höher abschließt - eine Rückkehr in den Nordwesten Englands darf angesichts der Ambitionen des Londoner Spitzenklubs also nahezu ausgeschlossen sein.

Interessant ist dennoch: Die Ablösesumme fällt laut Ducker höher aus, je besser Chelsea in der Liga abschneidet. Mindestens seien umgerechnet rund 23 Millionen Euro zu zahlen, maximal knapp unter 30 Millionen Euro.

Sancho war 2021 für 85 Millionen Euro vom BVB nach Manchester gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2026 unterzeichnete. Nach einem Zerwürfnis mit Teammanager Erik ten Hag wurde er in der Hinrunde der vergangenen Spielzeit aussortiert, im Winter kehrte er auf Leihbasis ohne Kaufoption zurück nach Dortmund.

Einsätze beim FC Chelsea dürften unter Teammanager Enzo Maresca nun kaum garantiert sein: Sancho war der elfte (!) Zugang der Blues in diesem Sommer. In der voll besetzten Offensive muss er sich unter anderem gegen Pedro Neto, Noni Madueke, Mykhaylo Mudryk, Cole Palmer, Christopher Nkunku oder Joao Felix behaupten.