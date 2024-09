Wegen Bayern-Trikot: Club-Spieler körperlich attackiert

www.imago-images.de/Buriakov/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Körperlich attackiert: Niklas-Wilson Sommer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Spieler aus der Regionalliga-Mannschaft des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg nach einer unbedachten Aktion von Unbekannten attackiert worden.

Wie der Club mitteilte, wurde dem Spieler zunächst am frühen Abend vor seiner Haustüre aufgelauert, "einige Stunden später" sei es dann zu einem "körperlichen Angriff" gekommen. Die polizeiliche Aufarbeitung des Vorfalls habe noch in der Nacht begonnen.

Bei dem Spieler handelt es sich offensichtlich um Niklas-Wilson Sommer. Der 26-Jährige, der bei Instagram eine Million Follower hat, hatte sich drei Tage zuvor in einem Trikot des FC Bayern in den Sozialen Netzwerken gezeigt - "die Tat ist offenbar eine Reaktion darauf", schrieben die Nürnberger. Das Foto sei kurz nach der Veröffentlichung wieder gelöscht worden, "der Spieler hat zudem öffentlich um Entschuldigung gebeten".

Mit dem körperlichen Angriff hätten die bislang unbekannten Personen "jegliche Grenzen überschritten", zürnte der Club. "Der Verein wird es niemals akzeptieren, wenn Spieler oder Spielerinnen körperlich angegriffen werden. Genau das ist in der vergangenen Nacht durch die Handlungen von Einzelpersonen geschehen. Der Club verurteilt dieses Verhalten aufs Schärfste. Das ist mit den Werten des FCN absolut nicht vereinbar."

Beim Heimspiel der Nürnberger am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg (0:4) waren in der Fankurve mehrere Spruchbänder zu sehen, die sich gegen Sommer richteten. "Vereinsstolz statt Hipstergepose. Niklas Wilson, du bist scheiße, wie der FCB", hieß es auf dem einen Plakat, "Wilson, verpiss Dich, Du Bayernschwein", auf einem weiteren. Influencer Sommer hatte in der Vergangenheit schon mehrfach Fotos von sich mit Trikots anderer Vereine gepostet.