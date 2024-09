Traumdebüt von Cerci: Hoffenheim siegt in Essen

IMAGO/Kirchner-Media/SID/IMAGO/Kirchner-Media/TH

Selina Cerci erzielt die TSG-Führung

Das Traumdebüt von Selina Cerci hat für die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim einen Bundesliga-Auftakt nach Maß eingeleitet. Beim 2:1 (1:0) bei der SGS Essen traf der Neuzugang bereits in der 6. Spielminute.

Nach dem Blitzstart im Stadion an der Hafenstraße erhöhte Ereleta Memeti (62.) im zweiten Durchgang, Annalena Rieke (70.) erzielte per Kopf den Anschlusstreffer für die SGS. Die zweimalige Nationalspielerin Cerci war im Sommer vom 1. FC Köln zum Liga-Rivalen in den Kraichgau gewechselt.

Fortgesetzt wird der 1. Spieltag am späteren Sonntag mit dem Auswärtsspiel von Cercis Ex-Klub Köln bei RB Leipzig (18.30 Uhr/MagentaSport und DAZN).