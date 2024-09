Torlos-Serie beendet! Mbappé führt Real zum Heimsieg

Pablo Garcia, dpa

Endlich nicht mehr torlos in der spanischen Meisterschaft: Kylian Mbappé

Kylian Mbappé hat seine Torlos-Serie in der Primera División im vierten Spiel beendet. Der Stürmerstar aus Frankreich erzielte zum Abschluss des vierten Spieltages in der spanischen Meisterschaft seine ersten beiden Treffer und führte Real Madrid damit zum 2:0 (0:0)-Heimerfolg über Real Betis Sevilla.

Superstar Kylian Mbappé war nach seinen Premierentreffern für Real Madrid überglücklich. "Das ist ein großer Moment", sagte der 25-Jährige stolz. Er habe "wirklich gehofft, im Bernabeu zu treffen, in diesem legendären Stadion, dem besten der Welt. Aber das Wichtigste war, zu gewinnen."

Beim 2:0 (0:0) gegen das weiterhin sieglose Betis Sevilla war der Franzose der gefeierte Mann bei den Königlichen. Mit seinem achten Torschuss brachte Mbappé Real in Führung (67.). Wenig später brachte Betis-Torwart Rui Silva Vini Junior zu Fall, Mbappé verwandelte den Foulelfmeter sicher (75.). Im vierten Anlauf brach er damit seinen Bann in der Liga und brachte Real auf Kurs.

Vier Punkte beträgt allerdings bereits der Rückstand auf den Erzrivalen FC Barcelona, der unter Trainer Hansi Flick mit vier Siegen perfekt in die Saison kam. Real verhinderte nach zwei Unentschieden gegen Mallorca und Las Palmas aber immerhin einen weiteren Punktverlust und ist nun Zweiter. "Nach dem Spiel gegen Las Palmas wussten wir, dass wir gewinnen mussten. Und das haben wir in einem schwierigen Spiel getan. Wir sind Real, und am Ende gewinnen wir, und zwar mit Stil", betonte Mbappé .

Lob für "effizienten" Kylian Mbappé

Trainer Carlo Ancelotti freute sich über die Premierentore seines neuen Stars. Real habe Mbappé jedoch "nie unter Druck gesetzt, Tore zu schießen", sagte der Italiener und schickte ein Lob hinterher: "Er war sehr effizient im Strafraum, er hatte viele Chancen. Ich denke, es ist wichtig für ihn, Tore zu schießen, aber wir bewerten mehr die kollektive Arbeit."

Dabei tat sich Real erneut lange schwer, Mbappé kam zunächst lediglich zu Halbchancen. Mitte der zweiten Hälfte setzte Fede Valverde den Franzosen dann aber per Hacke in Szene, Mbappé erlief den Ball und schloss direkt ab.

Der 25-Jährige hatte sich im Sommer mit dem Wechsel von Paris Saint-Germain nach Madrid einen Kindheitstraum erfüllt, und es ging auch gut los für den Superstar: Im europäischen Supercup gegen Atalanta Bergamo traf Mbappé gleich zum 2:0-Endstand für den Champions-League-Sieger. In La Liga war Mbappé dann allerdings ein Gesicht des Fehlstarts - bis der Doppelpack gegen Betis kam.