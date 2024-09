Der neue Kroos? Großes Lob für VfB-Star

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Angelo Stiller (r.) wird für das DFB-Team debütieren

Beim VfB Stuttgart hat er sich unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß längst zu einem der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga entwickelt, jetzt soll er in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die riesigen Fußstapfen von Toni Kroos treten: Angelo Stiller wird im DFB-Team eine wichtige Rolle zugetraut, daran glaubt auch Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann.

Der 51-Jährige zeigte sich in der Fußball-Talkshow "Sky90" davon überzeugt, dass Stiller gemeinsam mit Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern das neue Traumduo im Mittelfeld der Nationalmannschaft bilden kann.

"Beide sind sehr spielintelligent. Du brauchst Spieler, die andere besser machen. Ich glaube, dass wir in der Nationalmannschaft davon in den letzten Jahren nicht genug hatten. Pavlovic ist dieser Typ Spieler und auf alle Fälle auch ein Stiller", so Hamann, der selbst im zentral-defensiven Mittelfeld 59 Mal für Deutschland spielte und 2002 Vizeweltmeister wurde.

Der Sportvorstand des VfB Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, pflichtete dem ehemaligen Bayern-Profi bei "Sky" bei und meinte über den 23-Jährigen: "Stiller ist jemand, der einfach Fußballspielen kann. Bei uns sagen die Spieler: Egal wann und wie, in welcher Bedrängnis: Wenn es nicht mehr geht, gib Stiller den Ball, der behauptet den und findet eine saubere Spielfortsetzung. Deshalb ist er unser Mittelfeldmotor und war in großen Teilen dafür verantwortlich, dass wir im letzten Jahr Vizemeister geworden sind.

Hamann sieht Kimmich weiterhin als Rechtsverteidiger

Joshua Kimmich, der beim Bundesliga-Auftakt des FC Bayern zunächst wieder auf der Sechser-Position aufgestellt wurde, sieht Hamann hingegen primär auf der Rechtsverteidiger-Position im DFB-Team.

"Mich wundert es, dass Kompany ihn wieder in der Mitte spielen lässt, nachdem man Palhinha geholt hat. Das erschließt sich mit nicht ganz. Ich würde Kimmich rechts lassen", so Hamann.

Schon bei der Heim-EM wurde Kimmich als Rechtsverteidiger eingesetzt und war dort unter Bundestrainer Julian Nagelsmann unumstritten.