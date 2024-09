Medien: Neuer Interessent für VfB-Star

IMAGO/Pressefoto Rudel/Jens Lommel

Silas Katumpa Mvompa (r.) spielt beim VfB Stuttgart derzeit keine Rolle mehr

Silas Katompa Mvumpa spielte zwar eine ordentliche Saison-Vorbereitung, gilt beim deutschen Vizemeister VfB Stuttgart aber dennoch als Streichkandidat. Daran änderte auch das Ende der Transferperiode in den europäischen Top-Ligen nichts. Die Schwaben versuchen weiterhin, den Ergänzungsspieler noch zu verkaufen.

Nachdem sich zuletzt ein Transfer zum belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht zerschlagen hatte, soll es nun einen weiteren ernsthaften Interessenten für den Flügelspieler geben.

Laut eines "Sky"-Berichts soll nämlich der serbische Hauptstadtklub Roter Stern Belgrad an einer Verpflichtung des 25-Jährigen arbeiten. Wie es weiter heiß, soll sich der Klub in "weit fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Management" von Silas befinden.

Eine Einigung müsste allerdings bis Dienstagabend erfolgen. Bis zum 3. September um 24 Uhr müssen nämlich die Kaderlisten zur Champions League bei der UEFA eingereicht werden. Da Roter Stern Belgrad dort in diesem Jahr ebenfalls am Start ist, pressiert die Personalie aus Sicht der Serben also durchaus. Grundsätzlich ist das Wechselfenster in Serbien noch bis zum 13. September geöffnet.

Silas steht schon seit 2019 beim VfB Stuttgart unter Vertrag

Pikant an der gesamten Causa ist, dass der VfB Stuttgart und Roter Stern Belgrad in der Königsklasse direkt aufeinander treffen werden. Das Duell zwischen den beiden Klubs ist am 27. November in Belgrad angesetzt.

Ursprünglich hatte der kongolesische Nationalspieler betont, in Stuttgart bleiben und sich weiter anbieten zu wollen. Nachdem er bis dato weder in der Bundesliga noch im DFB-Pokal in der laufenden Saison eingesetzt wurde, soll sich seine Haltung zu einem Wechsel mittlerweile aber geändert haben.

Silas spielt bereits seit 2019 für die Schwaben und ist damit einer der dienstältesten Profis im Kader des Vizemeisters.