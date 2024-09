Di Salvo und Nagelsmann schwärmen von Wanner

IMAGO / Eibner/SID/IMAGO/Eibner Pressefoto/Oliver Schmidt

Paul Wanner führt mit Heidenheim die Tabelle an

Shootingstar Paul Wanner wird nach Ansicht von DFB-Trainer Antonio Di Salvo auch in Zukunft für Deutschland statt Österreich auflaufen. "Fakt ist, dass er sich erstmal für Deutschland entschieden hat. Alles andere zählt für mich nicht", sagte der Coach der deutschen U21 am Montag in einer Presserunde.

Der 18 Jahre alte Wanner hatte zuletzt mit starken Leistungen beim Bundesliga-Tabellenführer 1. FC Heidenheim für Aufsehen gesorgt. Weil seine Mutter Österreicherin ist, hat auch der ÖFB bereits Interesse an dem Mittelfeldspieler angemeldet.

Wanner hatte noch im März für die deutsche U20 gespielt, Di Salvo wollte den Leihspieler von Rekordmeister Bayern München eigentlich für die kommenden U21-Spiele am Mittwoch gegen Israel und sechs Tage später (jeweils 18.00 Uhr, ProSieben MAXX) in Estland berufen. "Ich habe ihn auch nominiert. Aber es war sein Wunsch, sich nach der intensiven Vorbereitung voll darauf zu konzentrieren, stabil zu bleiben. Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir ihn daheim lassen", sagte Di Salvo.

Wanner hatte erst am vergangenen Wochenende im Ligaspiel gegen den FC Augsburg aufgetrumpft, mit einem Tor und einer Vorlage führte er Heidenheim zu einem 4:0-Sieg. Alle fünf Pflichtspiele entschied der FCH in der laufenden Saison für sich, viermal wirkte Wanner mit, erzielte dabei vier Treffer und bereitete zwei weitere vor.

"Mich freut seine Entwicklung. Er ist ein Spieler mit sehr viel Potenzial und Tempo, den wir beim DFB fest in unseren Planungen haben", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag in Herzogenaurach.