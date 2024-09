U21-Nationalmannschaft muss auf Duo verzichten

IMAGO / Jan Huebner/SID/IMAGO/Steven Mohr

Linus Gechter (l.) muss passen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in den kommenden EM-Qualifikationsspielen gegen Israel und Estland auf Kenneth Schmidt (SC Freiburg) und Linus Gechter (Hertha BSC) verzichten.

"Kenneth hat etwas Muskuläres, das muss abgeklärt werden. Linus hat einen Schlag aufs Knie bekommen", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo am Montag.

Tim Lemperle vom 1. FC Köln reist zudem verspätet an, bei dem Offensivspieler müssen noch Untersuchungen abgewartet werden. Nachnominiert wurde Paul Nebel vom FSV Mainz 05.

Die deutsche U21 trifft am Mittwoch im ungarischen Györ auf Israel, Zuschauer sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen. Sechs Tage später (jeweils 18.00 Uhr, ProSieben MAXX) geht es in Tallinn gegen Estland. Deutschland führt seine Gruppe mit 16 Punkten vor Polen (15) an, das zudem ein Spiel mehr absolviert hat. Nur der Gruppensieger fährt sicher zur Endrunde im Sommer 2025 in der Slowakei.