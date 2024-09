Härtetest des FC Schalke 04 im LIVE-Stream

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Der FC Schalke 04 nutzt die Länderspielpause für einen Test

Während der Länderspielpause bestreitet der FC Schalke 04 ein Freundschaftsspiel gegen NAC Breda. Wie schlägt sich der Zweitligist im Härtetest gegen den niederländischen Erstligisten?

sport.de zeigt das Testspiel des FC Schalke 04 an dieser Stelle am Mittwoch (18:00 Uhr) im Live-Stream. Der Stream öffnet sich oben anstelle des Artikelbilds.

Während sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und das DFB-Team derzeit auf die Nations-League-Partien gegen Ungarn (7. September, 20:45 Uhr) und die Niederlande (11. September, 20:45 Uhr live bei RTL) vorbereiten, bekommt es auch der FC Schalke 04 mit einem Gegner aus dem Nachbarland zu tun.

Am Mittwoch bestreitet das Team von Trainer Karel Geraerts ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten NAC Breda. Anstoß ist um 18 Uhr, gespielt wird nicht in der Veltins-Arena, sondern im Parkstadion. In dieser Partie will sich der Zweitligist auf die folgenden Wochen in der Liga vorbereiten und im Rhythmus bleiben.

Für alle Fans, die am Mittwochabend nicht vor Ort sein können, stream Schalke die Partie gegen Breda via Youtube. Der Stream ist auch bei sport.de zu sehen.

Wie schlägt sich der FC Schalke 04 gegen den Eredivisie-Aufsteige, der mit nur einem Sieg und vier Niederlagen durchwachsen in die neue Saison gestartet ist?

Zuletzt hagelte es für Breda eine 0:4-Klatsche gegen den SC Heerenveen. Dafür gab es den bisher einzigen Erfolg immerhin gegen Rekordmeister Ajax Amsterdam.

FC Schalke 04 vor Wiedersehen

Auch für den FC Schalke 04 ist die Saison bislang weder Fisch noch Fleisch. Vier Punkte aus vier Spielen sind zu wenig für die Ansprüche des früheren Bundesligisten. Das 1:3 gegen den 1. FC Köln am letzten Wochenende zeigte zudem, dass vor Geraerts und Co. noch viel Arbeit liegt.

Daher soll sich der neu zusammengestellte Kader gegen Breda beweisen, bevor am 13. September in der 2. Bundesliga mit dem Karlsruher SC ein Mit-Aufstiegsaspirant auf die Königsblauen wartet.

Ein Wiedersehen gibt es gegen Breda mit Leo Greiml. Der verletzungsanfällige Innenverteidiger wechselte Anfang August zum kommenden Gegner und unterschrieb bis 2026. In Holland stand Greiml bislang in allen vier Partien über die volle Distanz auf dem Feld.