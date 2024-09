Hummels vor Wechsel nach Rom? So ist der Stand

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Setzt BVB-Legende Mats Hummels seine Laufbahn in Rom fort?

Der Wechsel von BVB-Legende Mats Hummels zum italienischen Spitzenklub AS Rom ist offenbar weiterhin möglich. Nachdem am Montagabend noch von gescheiterten Verhandlungen die Rede war, berichten lokale Medien nun erneut von einer Kehrtwende.

Informationen der Sportzeitung "Corriere dello Sport" zufolge hält die AS Rom die Tür für eine Ankunft von Mats Hummels weiterhin offen. Das Blatt berichtete am Montag bereits vorschnell von einer Einigung zwischen den Parteien, doch "Sky Italia" schrieb nur wenigen Stunden von einem Ende der Gespräche.

Am Dienstag behauptete die Sportzeitung, dass Hummels nach wie vor der bevorzugte Spieler der AS-Verantwortlichen sei. Konkret soll ihm eine Offerte bis zum Juni 2025 inklusive Nettogehalt in Höhe von 2 Millionen Euro plus Bonuszahlungen vorgelegt worden sein. Am Montag war hingegen noch die Rede von 2,5 Millionen Euro.

Hummels hat weiteres Angebot vorliegen

Hummels hat die Römer angeblich um eine Bedenkzeit von 24 Stunden gebeten. Eine Nachfrage, für die der Klub dem Bericht zufolge Verständnis zeigte. Die Zeit drängt allerdings, denn in dieser Woche müssen die Klubs ihre Kader für den Europapokal melden. Theoretisch könnte Hummels auch noch später gemeldet werden, die Gruppenphase der Europa League würde er dann jedoch verpassen.

Laut "Corriere dello Sport" trudelte beim Ex-BVB-Profi in diesen Tagen noch ein weiteres Angebot ein. Absender soll Galatasaray aus Istanbul gewesen sein. Dort wurde mit der Verpflichtung von Victor Osimhen am Montag ein echter Coup vermeldet. Hummels könnte für den türkischen Klub nun die sprichwörtliche Kirsche auf der Transfer-Torte werden.

Die Gespräche zwischen Hummels und Rom wurden laut "Corriere dello Sport" am Montagabend wieder aufgenommen, nachdem der Transfer von Chris Smalling nach Saudi-Arabien offiziell abgewickelt wurde. Durch seinen Abgang ist ein Platz in der Innenverteidigung frei. Ob Hummels diesen annimmt, bleibt aber weiter offen.