Kimmich-Zukunft beim FC Bayern weiter offen

Bleibt Joshua Kimmich dem FC Bayern erhalten?

Joshua Kimmichs Zukunft beim FC Bayern über das Vertragsende im kommenden Sommer hinaus ist weiter unklar.

Das bestätigte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nun erneut im Gespräch mit "Sport Bild". "Joshua Kimmich ist ein außergewöhnlicher Charakter, der in jedem Spiel immer alles gibt - vielleicht manchmal sogar mit zu viel Ehrgeiz. Vincent Kompany hat frühzeitig klargemacht, dass er auf ihn setzt. Ich glaube, dass sich Joshua wohl in München fühlt, alles weitere werden die Gespräche mit Max Eberl (Sportvorstand, Anm d. Red.) und Christoph Freund (Sportdirektor) ergeben", sagte der Klub-Boss des FC Bayern.

Knackpunkt bei den Verhandlungen könnte das liebe Geld werden. Kimmich soll in München derzeit bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Diese Bezüge würde der FC Bayern dem Vernehmen nach gerne deutlich nach unten schrauben - ein Schritt, um das in der jüngeren Vergangenheit ausgeuferte Gehaltsgefüge wieder in den Griff zu bekommen. Ob sich Kimmich darauf einlässt, ist unklar.

FC Bayern: Zahlreiche Kimmich-Interessenten

Breites Interesse am 91-maligen Nationalspieler, der nach jetzigem Stand in weniger als zwölf Monaten ablösefrei zu haben ist, dürfte es geben. Der FC Barcelona wurde schon vor der Verpflichtung von Hansi Flick immer wieder mit Kimmich in Verbindung gebracht, seitdem haben die Gerüchte noch einmal Fahrt aufgenommen.

Mit Pep Guardiola bei Manchester City soll ein weiterer seiner Ex-Coaches die Situation um den gebürtigen Baden-Württemberger genau beobachten. Auch bei Real Madrid, bei Paris Saint-Germain sowie beim FC Liverpool wurde Kimmich schon gehandelt.

Ob es wirklich zum Abgang vom FC Bayern kommt, bleibt aber abzuwarten. "Generell ist es schon so, dass ich mich hier sehr wohlfühle. Alle meine Kinder sind hier geboren, wir haben hier gebaut", sagte Kimmich zuletzt mit Blick auf seine Zukunft.