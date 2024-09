Verwirrung um Werder-Zukunft von Naby Keita

IMAGO/Patrick Scheiber

Wie geht es für Naby Keita bei Werder Bremen weiter?

Rund um die Zukunft von Naby Keita beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen herrscht Verwirrung.

Am Dienstag hatte "Guardian"-Reporter Ed Aarons noch berichtet, dass Naby Keita vor einem Wechsel in die Türkei steht.

Demnach hat Basaksehir Interesse an einer Verpflichtung des 29 Jahre alten Nationalspielers aus Guinea, dessen Vertrag in Bremen noch bis 2026 läuft. Gespräche sollen bereits aufgenommen worden sein. In der Türkei ist das Transferfenster noch bis zum 13. September geöffnet.

Das Portal "Deichstube" hält allerdings dagegen und schreibt, dass an dem Gerücht nichts dran ist. Demnach führt der Mittelfeldmann keine Gespräche mit dem türkischen Topklub. Ein Abschied von Werder Bremen zeichne sich derzeit nicht ab, heißt es weiter.

Bei den Norddeutschen hat Keita aber keine Zukunft mehr. Werder plant nicht mehr mit dem im Vorjahr ablösefrei vom FC Liverpool gekommenen Mittelfeldspieler, der sich derzeit nur noch individuell bei den Grün-Weißen fit hält. Keita hatte in der Vorsaison lediglich 107 Minuten für den Bundesligisten auf dem Platz gestanden.

Im April war er vom Verein bis zum Saisonende suspendiert worden, weil er sich geweigert hatte, als Ersatzspieler zu der Auswärtspartie bei Bayer Leverkusen mitzufahren. Eine Rückkehr in den Bundesliga-Kader stand in diesem Sommer nicht zur Diskussion.

Werder-Boss Fritz kündigt Keita-Abschied an

"Nachdem sich seine sportliche Situation nicht wieder verändert, möchte er sich gerne eine neue Herausforderung suchen. Gemeinsam mit seinem Berater wollen wir dies möglichst zeitnah realisieren", hatte Bremens Geschäftsführer Clemens Fritz Mitte August gesagt.

Der Ex-Profi führte weiter aus: "Es war ein sehr offenes Gespräch, in dem wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen sind, dass dies der sinnvollste Weg in der aktuellen Situation ist."