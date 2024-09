Manchester City holt offenbar Abwehr-Juwel

IMAGO/Vincent Carchietta

Christian McFarlane zieht es offenbar in die Premier League

Manchester City steht offenbar vor der Verpflichtung eines englischen Abwehr-Juwels. Der FC Bayern und BVB aus der Fußball-Bundesliga sollen den Spieler ebenfalls beobachtet haben.

Laut dem britischen Portal "HITC" hat Manchester City eine Einigung bezüglich der angestrebten Verpflichtung von Christian McFarlane erzielt.

Der 17 Jahre alte Linksverteidiger soll demnach in 2025 von New York City zu den Skyblues wechseln. Beide Klubs gehören der City Football Group an.

McFarlane nimmt bei New York City eine zunehmend größere Rolle ein. Der Defensivspieler kam in den vergangenen fünf MLS-Partien jeweils zum Einsatz. Manchester City sieht im Linksfuß wohl ein vielversprechendes Talent für die Zukunft.

Auch FC Bayern und BVB an Abwehr-Juwel interessiert?

McFarlane hatte bei der U17-Europameisterschaft im vergangenen Mai vier Spiele für die englische Nachwuchsauswahl absolviert.

Wie "HITC" weiter berichtet, sollen der FC Arsenal, FC Bayern sowie Borussia Dortmund und Atletico Madrid den Youngster ebenfalls beobachtet haben. Manchester City führt das Rennen um McFarlane aber angeblich an. Der MLS-Profi soll sich schon lange auf dem Radar des englischen Meisters befinden, so das Portal.

Ruhiger Transfer-Sommer bei Manchester City

Manchester City hatte sich in der abgelaufenen Transferperiode für seine Verhältnisse zurückgehalten. Der Klub um Star-Coach Pep Guardiola verpflichtete Savinho vom französischen Zweitligisten ESTAC Troyes. Zudem kehrte Ex-Kapitän Ilkay Gündogan nach nur einem Jahr beim FC Barcelona zurück.

City ist der Saisonstart geglückt. Die Skyblues sind neben dem FC Liverpool die einzige Mannschaft in der Premier League, die ihre ersten drei Spiele allesamt gewinnen konnte. Zuvor hatten sich die Cityzens im Community Shield nach Elfmeterschießen gegen Stadtrivale Manchester United durchgesetzt.