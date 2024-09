Völler will "besonderen Teamspirit" im DFB-Team behalten

IMAGO/Harry Koerber

DFB-Sportchef Rudi Völler

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat die Fans auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft mit der deutschen Nationalmannschaft eingeschworen.

"Wir wollen und werden diesen besonderen Teamspirit, den Julian Nagelsmann und sein Trainerteam während der EURO geschaffen haben, weiterleben und die Einheit mit euch Fans nutzen, um das nächste große Ziel in Angriff zu nehmen: die WM 2026", schrieb Völler im Journal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Nach dem unglücklichen Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM gegen den späteren Europameister Spanien (1:2 n.V.) sei es nun die Verpflichtung der DFB-Auswahl, "euch die Unterstützung zurückzuzahlen und unsere Leistung zu bestätigen", so Völler, der sich mit "Vorfreude" auf den Weg begibt, "der vor uns liegt".

Der viermalige Weltmeister startet am Samstag (20:45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf gegen Ungarn in die neue Nations League. Drei Tage später kommt es in Amsterdam zum Prestigeduell mit den Niederlanden.