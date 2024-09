Deutsche U20-Frauen schon im WM-Achtelfinale

AFP/SID/RAUL ARBOLEDA

Alara Sehitler gelang der Führungstreffer beim deutschen 3:1-Sieg über Nigeria

Die deutschen U-20-Fußballerinnen haben bei der WM in Kolumbien vorzeitig das Achtelfinale erreicht.

Das von Kathrin Peter trainierte Team besiegte die Auswahl von Nigeria mit 3:1 (1:0) und gewann drei Tage nach dem 5:2-Auftakterfolg über Venezuela auch das zweite Spiel. Im abschließenden Gruppenspiel am Samstag gegen Südkorea (22:00 Uhr) geht es um den Gruppensieg.

Im Duell mit den Nigerianerinnen brachte Alara Sehitler vom FC Bayern die deutsche Mannschaft früh in Führung (17.). Auch von dem Ausgleich durch Chiamaka Okwuchukwu (50.) ließen sich die Nachwuchsspielerinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nicht beirren, Sofie Zdebel sorgte für das 2:1 (61.). In der Nachspielzeit setzte Sarah Ernst den Schlusspunkt (90.+3).

Gelingt es den DFB-Frauen, Platz eins in der Gruppe D zu verteidigen, würden sie im Achtelfinale auf einen der besten Gruppendritten treffen. Das Finale findet am 22. September in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota statt. Bei der WM vor zwei Jahren war die deutsche Auswahl bereits in der Gruppenphase gescheitert.