Hummels: Wechsel zur AS Rom "eine sehr große Sache"

IMAGO/Michael Nibel

Mats Hummels verließ den BVB im Sommer 2024

Nachdem endgültig feststand, dass Mats Hummels seine Zelte bei Borussia Dortmund abbrechen würde, schossen zahlreiche Gerüchte darüber ins Kraut, bei welchen Klub die BVB-Ikone seine Karriere fortsetzen könnte. Real Madrid, der FC Bayern, RCD Mallorca, West Ham United, Bayer Leverkusen, FC Bologna oder die Mailänder Top-Vereine Inter und AC wurden unter anderem gehandelt. Seit Mittwoch ist das Rätsel allerdings offiziell gelöst: Hummels hat bei der AS Rom angeheuert. So kommentiert der 35-Jährige diesen Schritt.

Der Wechsel zur AS Rom seine "eine sehr große Sache" für ihn, eröffnet Hummels im Interview mit Klub-Medien. Als Kind habe er die Giallorossi bereits verfolgt, speziell zu Zeiten von Francesco Totti. "Ich bin sehr glücklich, hier und Teil dieses Vereins zu sein", so Hummels.

Er habe sich mit der Wahl seines neuen Arbeitgebers sehr viel Zeit gelassen, da er keine Entscheidung treffen wollte, die er später bereuen würde. Außerdem habe er nach der vergangenen Saison, die im verlorenen Champions-League-Finale und schließlich im Abschied vom BVB gipfelte, etwas Zeit benötigt, um seine Emotionen zu ordnen.

Spuren hat die relativ lange Auszeit aber wohl nicht hinterlassen: "Ich fühle mich gut, bin gut in Form", gibt sich Hummels zuversichtlich, gesteht aber ein, dass es "ein paar Wochen" dauern könne, ehe er 100 Prozent erreicht habe. Er werde aber hart arbeiten und will "so schnell wie möglich, so gut wie möglich sein".

Hummels trifft Ex-Bundesliga-Duo

Dass er nur in Topform seine Einsätze bekommt, scheint Hummels ohnehin klar zu sein. Der deutsche Ex-Nationalspieler hob explizit die gute Defensivleistung der Roma hervor, betonte aber auch, er hoffe, seinen Teil betragen zu können.

Nun sei er gespannt darauf, seine ersten Schritte abseits der deutschen Bundesliga zu machen und die Serie A kennen zu lernen.

In Rom trifft Hummels übrigens auf einige Spieler, die er aus der deutschen Bundesliga kennt. Angelino (ehemals RB Leipzig), Evan Ndicka (ehemals Eintracht Frankfurt), Manu Kone (Leihe von Borussia Mönchengladbach) stehen derzeit in der Ewigen Stadt unter Vertrag.

Den Ligastart hat man mit zwei torlosen Remis und einer Niederlage allerdings mächtig verschlafen.