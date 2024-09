Saudi-Zoff im Oranje-Team eskaliert

AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Steven Bergwijn lief bei der Fußball-EM 2024 noch für die Niederlande auf

Angreifer Steven Bergwijn hat die Kritik von Ronald Koeman gekontert und erklärt, unter dem aktuellen Bondscoach nicht mehr für die niederländische Fußball-Nationalmannschaft auflaufen zu wollen.

"So behandelt man Spieler nicht. Ich habe es immer als Ehre empfunden, für die niederländische Mannschaft zu spielen, aber unter diesem Trainer möchte ich das nicht mehr", sagte der 26-Jährige der Zeitung "De Telegraaf".

Koeman hatte zuvor Bergwijns Wechsel von Ajax Amsterdam zu Al-Ittihad kritisiert. "Er geht mit 26 Jahren nach Saudi-Arabien. Da ist doch klar, dass dies nichts mit sportlichen Ambitionen zu tun hat", sagte Koeman: "Wenn du 26 Jahre alt bist, sollte der Sport und nicht das Finanzielle ausschlaggebend sein." In der Nationalmannschaft sei "das Buch für ihn praktisch zugeklappt".

Saudi-Zoff im Oranje-Team: Bergwijn hätte sich Anruf gewünscht

Bergwijn reagierte verärgert. "Er hätte mich anrufen können, sich meine Sicht anhören können. Jetzt musste ich es aus dem Fernsehen hören. Wie kann er solche Sachen sagen, ohne mit mir zu reden? Ich habe genug von jemandem, der mich in den Medien absichtlich so darstellt", sagte er.

Der 35-malige Nationalspieler Bergwijn, der bei der EM 2024 im Achtel- und Viertelfinale in der Oranje-Startelf stand, war am Montag für rund 21 Millionen Euro in die Wüste gewechselt. Er könne Koeman "versichern, dass die Konkurrenz dort besser ist als in den Niederlanden. Schauen Sie sich an, welche Spitzenspieler dort Fußball spielen. In der Vorbereitung hat Al-Ittihad gegen Inter Mailand gewonnen", sagte er.

Koeman sieht das anders. "Steven hätte einfach bei Ajax bleiben können, oder?", hatte er gesagt: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch ganz gut zahlen. In seinem Alter hätte ich mich jedenfalls nicht so entschieden."