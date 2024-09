DFB-Team wohl in Bestbesetzung gegen Ungarn

Christian Charisius, dpa

Die neue Nummer: DFB-Keeper Marc-André ter Stegen ist bereit

Das Abschlusstraining vor dem Ungarn-Spiel bestreitet das DFB-Team noch in Franken. Gute Nachricht: Alle Akteure um den neuen Kapitän Joshua Kimmich und den neuen Stammtorwart Marc-André ter Stegen sind dabei.

Vor dem kurzen Flug von Nürnberg in den Spielort Düsseldorf am Nachmittag gibt es eine positive Nachricht für Bundestrainer Julian Nagelsmann. Beim letzten Training vor dem Start in die Nations League am Samstag (20:45 Uhr/ZDF) gegen Ungarn sind in Herzogenaurach alle 23 Akteure dabei. Nagelsmann widmet sich dabei anfangs intensiv den Torhütern. Auf einem Nebenplatz spielt er bei den Übungen der drei Schlussmänner um die neue Nummer eins Marc-André ter Stegen einige Zeit lang Bälle zu.

In der Düsseldorfer Arena wird es von Nagelsmann erste Fingerzeige geben, wie er die Nationalmannschaft nach den Rücktritten von Toni Kroos, Manuel Neuer, Thomas Müller und auch Kapitän Ilkay Gündogan personell neu ausrichten will. Joshua Kimmich wird die DFB-Elf ab sofort als Kapitän anführen. Ter Stegen steht statt Neuer im Tor.

Nations League: DFB-Team will zum Final Four

Der Neu-Dortmunder Pascal Groß soll Kroos als Stratege im defensiven Mittelfeld ersetzen. Unklar blieb in den von Geheimtraining geprägten Tagen in Franken noch, wer Gündogans Position in der Offensive neben den beiden Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz sowie dem bei der Heim-EM in der Sturmspitze gesetzten Kai Havertz einnehmen soll.

Der Bundestrainer geht nach dem Viertelfinale-Aus gegen Spanien bei der Heim-EM die Nations League mit dem klaren Ziel an, sie im Idealfall zu gewinnen. "Es ist unser Antrieb, uns stetig zu verbessern und die Spiele zu gewinnen", sagt Nagelsmann. Gewinnen soll zum neuen Selbstverständnis werden: "Ich hoffe, dass wir das gleich gegen Ungarn sehen."

Weitere Gegner in Gruppe 3 der Liga A sind die Niederlande und Bosnien-Herzegowina. Der Erste und Zweite kommen weiter und spielen dann quasi in einem Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel im kommenden März um den Einzug ins Final Four. Das wird im Juni 2025 im Land eines der vier qualifizierten Nationalteams ausgetragen.