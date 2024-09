Neue Gladbach-Hoffnung für Neuhaus

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Florian Neuhaus steht noch bis 2027 bei Gladbach unter Vertrag

Im Sommer galt Florian Neuhaus bei Borussia Mönchengladbach als Streichkandidat. Die Länderspielpause konnte der Ex-Nationalspieler offenbar nutzen, um Eigenwerbung zu betreiben.

Beim 3:1-Testspielsieg gegen den niederländischen Klub VV Venlo stand Neuhaus in Abwesenheit der Nationalspieler in der Gladbacher Startelf. Der zentrale Mittelfeldmann durfte sein Team sogar als Kapitän auf den Platz führen.

Neuhaus machte ein gutes Spiel, auch wenn ihm der ein oder andere Abspielfehler unterlief. Der 27-Jährige zeigte sich besonders lauffreudig und versuchte immer wieder das Spiel zu lenken.

Ein Tor blieb ihm allerdings verwehrt, weil Youngster In-Gyom Jung sich für einen Torschuss entschied, anstatt auf den freien Neuhaus abzulegen.

In den bisherigen Pflichtspielen der Fohlen kam Neuhaus noch nicht zum Einsatz. Sowohl in den beiden Bundesliga-Partien als auch in der ersten Runde des DFB-Pokals schmorte er nur auf der Bank.

Zuvor war er von Trainer Gerardo Seoane aus dem Mannschaftsrat geschmissen worden.

"Florian hat es gerade schwer, weil Kevin Stöger und Alassane Plea auf seiner Kreativposition spielen. Aber er trainiert gut und nimmt die Situation an", hatte Seoane gegenüber der "Bild" gesagt.

Der Schweizer machte seinem Schützling weiter Hoffnung: "Für ihn hat sich bislang bisher nicht die Chance ergeben, zu spielen. Aber er akzeptiert seine Rolle ebenso wie alle übrigen Akteure, die derzeit in Wartestellung sind und macht das absolut professionell. Er ist bereit für einen Einsatz. Er arbeitet hart und hat in den vergangenen drei Wochen sehr gut trainiert."

Neuhaus selbst will nicht aufgeben. "Ich nehme die Herausforderung an, gebe Vollgas und will mich bei Borussia durchsetzen", wird er von der "Bild" zitiert.

Florian Neuhaus: Vom Nationalspieler zum Gladbach-Bankdrücker?

Neuhaus war einst Gladbachs Shootingstar, bestritt sogar zehn Spiele für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Doch in der vergangenen Saison erhielt seine Karriere einen Knick.

Nach einer Kreuzbandverletzung konnte Neuhaus nie an seine Topleistungen anknüpfen. In der vergangenen Bundesliga-Saison stand er zwar 25 Mal auf dem Platz. Von Anfang an durfte er aber nur 15 Mal ran.

Gladbach hätte Neuhaus, der vertraglich noch bis 2027 gebunden ist, gerne im Sommer verkauft. Ein Deal kam aber nicht zustande.