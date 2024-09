Tah vergleicht Alonso und Nagelsmann

AFP/SID/Tobias SCHWARZ

Jonathan Tah gehört zu den Stammkräften unter Nagelsmann

Jonathan Tah sieht zahlreiche Parallelen zwischen seinem Vereinstrainer Xabi Alonso und Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Sehr ähnlich sind die grundsätzliche Idee des Mannschaftsspiels und die Aktivität jedes Einzelnen, die beide einfordern: dass ich mich also als Verteidiger nicht fallen lassen soll, dass ich mit dem Ball etwas unternehmen soll, anstatt ihn tief zu parken", sagte der 28-Jährige von Bayer Leverkusen im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

"Hoch stehen, mutig sein, Konter frühzeitig unterbinden, die offensive Spieleröffnung suchen – all diese Elemente finde ich sowohl in Leverkusen als auch in der Nationalmannschaft", berichtete Tah: "Es gibt, was den Fußball angeht, sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Alonso und Nagelsmann."

Sein Standing habe sich im Laufe der Jahre verändert, sagte der Innenverteidiger: "Früher unter Joachim Löw und Hansi Flick war es immer ein Auf und ein Ab für mich, ich wurde manchmal eingeladen, dann war ich wieder draußen. Julian Nagelsmann hat mich, seitdem er hier ist, immer nominiert und mir immer vertraut. Dafür bin ich sehr dankbar. Die Wahrnehmung draußen ist jetzt: Jonathan Tah ist Nationalspieler."