Musiala spricht über Bayern-Zukunft

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Jamal Musiala hat bei den Bayern einen Vertrag bis 2026

Jamal Musiala gilt als einer der begehrtesten Fußball-Profis in Europa. Das Bayern-Juwel hat sich nun zur weiteren Zukunft beim Rekordmeister geäußert.

Gerüchte und Spekulationen über Interesse von europäischen Schwergewichten von Real Madrid bis Manchester City an Jamal Musiala existieren schon länger. Die Bayern hoffen indes, den Mittelfeldspieler langfristig in München halten zu können.

Eine konkrete Aussage zur langfristigen Zukunft vermied Musiala in einem aktuellen Interview, auch wenn er sich nicht mit einem Wechsel beschäftige.

"Ich bin sehr glücklich beim FC Bayern und konzentriere mich voll auf unsere Ziele mit dem Verein und der Nationalmannschaft", sagte Musiala in einem Interview mit der "Welt am Sonntag".

Er denke nicht wirklich darüber nach, wo er in fünf Jahren spielen werde. In der Welt des Fußballs könnten sich "die Dinge immer schnell ändern", so Musiala weiter.

Der Vertrag des deutschen Nationalspielers beim FCB läuft 2026 aus. Die Bayern wollen schon möglichst frühzeitig Klarheit schaffen, wie es weitergeht.

Musiala nicht auf Liste für Ballon d'Or

In den vergangenen Tagen hatte die Nicht-Nominierung von Musiala für den prestigeträchtigen Ballon d'Or für Verstimmung beim Rekordmeister gesorgt.

Weniger überrascht war Lothar Matthäus. "Mit so einer der Unruhe, wie sie in den letzten beiden Jahren beim FC Bayern geherrscht hat, kann kein Spieler dort den Ballon d’Or gewinnen", sagte der DFB-Rekordspieler der "Bild".

Damit der 21-Jährige dem Ziel Ballon d'Or näherkommt, müsse der Klub wieder erfolgreich sein. "Und dafür muss in der Mannschaft, aber auch in der Chefetage wieder das Mia-san-mia-Gefühl wachsen, das zuletzt völlig verloren gegangen ist", sagte Matthäus.

Denn das sei auch mitentscheidend, wie es mit Musiala weitergeht. Matthäus geht davon aus, dass sich Musiala vor der Entscheidung, ob er seinen 2026 auslaufenden Vertrag bei Bayern verlängert, genau ansehen werde, wie sich der Klub sportlich entwickelt. "Davon wird er auch abhängig machen, ob er bleibt oder ob er sich mit anderen Top-Adressen befasst."