Rekord-Vertrag für Haaland?

IMAGO/Ian Stephen

Erling Haaland winkt bei Manchester City offenbar ein Rekord-Gehalt

Seit seiner Ankunft vor zwei Jahren hat Erling Haaland bei Manchester City eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. Nun winkt ihm als Belohnung offenbar ein neuer Vertrag - inklusive Hintertür.

Wie die spanische Zeitung "Marca" am Samstag titelt, zeichnet sich aktuell ab, dass der norwegische Angreifer sein ohnehin bis 2027 gültiges Arbeitspapier in Manchester noch einmal verlängert.

Über die genaue Laufzeit macht das Blatt keine Angaben. Allerdings soll Haaland mit seiner Unterschrift zum Top-Verdiener der Premier League aufsteigen, so viel scheint sicher.

Im derzeitigen Ranking liegt der Goalgetter angeblich noch knapp hinter Teamkollege Kevin De Bruyne. Der neue Vertrag könnte die Bezüge des ehemaligen BVB-Stars allerdings auf über 500.000 Euro pro Woche ansteigen lassen.

Brisant ist außerdem, dass Haaland wohl trotz der Verlängerung weiter frei über seine Zukunft entscheiden könnte. Möglich macht dies laut "Marca" eine Ausstiegsklausel, die wohl ganz besonders den Schritt zu Real Madrid ermöglichen soll.

Träumt Erling Haaland weiter von Real Madrid?

Auch im aktuellen Vertrag des Mittelstürmers befindet sich Berichten zufolge ein solcher Passus. Laut "AS" liegt die Klausel "viel näher" an 100 als 200 Millionen Euro. Ob sich an der Höhe der festgeschriebenen Ablöse mit der Verlängerung etwas ändern würde, ist nicht bekannt.

Klar ist derweil, dass sich Haaland die Tür nach Madrid bewusst offen lässt. Schon seit längerer Zeit wird spekuliert, dass der 24-Jährige noch einen weiteren Karriereschritt anstrebt.

Hintergrund ist das mögliche Aus von Pep Guardiola als Trainer der Cityzens im Sommer 2025. Demnach könnte auch der Norweger dann den englischen Meister verlassen.

Durch die Verpflichtung von Kylian Mbappé haben die Königlichen zwar erst jüngst ein neues Aushängeschild für den Verein gewonnen. Die Wertschätzung für Haaland gilt aber als ungebrochen.

Schon länger heißt es, Real-Präsident Florentino Pérez träume davon, beide Superstars in seinem Team zu haben.