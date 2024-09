VfB-Boss: Stuttgart-Stars "außergewöhnlich" im DFB-Team

IMAGO/Rudel/SID/IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

VfB-Sportchef Fabian Wohlgemuth

Die Himmelsstürmer des VfB Stuttgart stellen mit fünf Nationalspielern aktuell den größten Block in der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Geht es nach VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, wird der ein oder andere Profi der Schwaben künftig eine noch größere Rolle beim DFB einnehmen - etwa Neuling Angelo Stiller oder Torhüter Alexander Nübel.

"In Stuttgart hat er sich sensationell weiterentwickelt, ist zu unserem Spiritus Rector im Mittelfeld geworden", sagte Wohlgemuth der "Bild am Sonntag" über Stiller und ergänzte: "Angelo hat das Zeug für die Startelf in der deutschen Nationalmannschaft. Um ihn beneiden uns inzwischen viele Klubs aus Europa."

Nübel sieht der Sportchef "ohne Zweifel irgendwann im Tor der deutschen Nationalmannschaft".

Seine Begründung: "Alex strahlt im Tor Ruhe aus, kann aber auch Antreiber sein. Er ist ein intelligenter Mensch, ist mit sich im Reinen und besitzt eine gefestigte Persönlichkeit. Zudem verfügt er über internationale Wettkampferfahrung."

Das VfB-Quintett in der Nationalmannschaft nennt Wohlgemuth "außergewöhnlich", das passe "eigentlich in keine Statistik – wie so vieles in diesem Jahr. Wir freuen uns über diese spektakuläre Zahl und sind stolz, dass wir diese Spieler gemeinsam so entwickeln konnten".

Stiller debütierte beim 5:0 in der Nations League am Samstagabend gegen Ungarn, Nübel wartet noch auf seinen ersten Einsatz im deutschen Tor. Außerdem gehören die Stuttgarter Maximilian Mittelstädt, Chris Führich und Deniz Undav dem aktuellen Kader an.