Upamecano glaubt an Fortschritte unter Kompany

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dayot Upamecano (l.) ist beim FC Bayern unter Vincent Kompany (r.) gesetzt

Dayot Upamecano verspricht sich von der Zusammenarbeit mit Cheftrainer Vincent Kompany beim FC Bayern persönliche Fortschritte.

"Ich bin sehr froh, dass er bei uns in Bayern ist. Er ist ein sehr guter Trainer, der guten Fußball spielen lässt. Er gibt mir viele Ratschläge, weil er viele Jahre lang auf meiner Position gespielt hat", sagte Upamecano auf einer Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft über Kompany.

Der Innenverteidiger stand in den ersten drei Pflichtspielen der noch jungen Saison jeweils in der Startelf des FC Bayern. "Ich denke, ich werde mit ihm viele Fortschritte machen", blickte Upamecano auf die weitere Zusammenarbeit mit Kompany voraus.

Der 25-Jährige muss sich im Münchner Abwehrzentrum einem internen Konkurrenzkampf mit Minjae Kim, Eric Dier und dem derzeit noch verletzten Sommer-Neuzugang Hiroki Ito (Mittelfußbruch) stellen.

Upamecano beim FC Bayern unter Kompany wieder gesetzt

Upamecano war im Sommer 2021 von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig zum FC Bayern gewechselt, wo sein Vertrag bis 2026 gültig ist. Der Franzose konnte sein unbestrittenes Potenzial seitdem nicht immer konstant abrufen, leistete sich in der Vergangenheit den ein oder anderen Patzer. In der letzten Rückrunde hatten Dier und der inzwischen zu Manchester United abgewanderte Matthijs de Ligt unter Kompanys Vorgänger Thomas Tuchel die Nase in der Innenverteidigung vorn.

Der neue Bayern-Coach setzt bislang auf Upamecano und Kim als Defensiv-Duo. Kompany spielte während seiner aktiven Karriere selbst in der Abwehrmitte - führte Manchester City jahrelang als Kapitän auf den Rasen. Der Belgier lief zwischen 2006 und 2008 für den Hamburger SV in der Bundesliga auf.

Der FC Bayern trifft nach der andauernden Länderspielpause im deutschen Fußball-Oberhaus auf Aufsteiger Holstein Kiel (Samstag, 18:30 Uhr).