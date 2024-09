Frankreich mit Wiedergutmachung - Haaland ärgert Rangnick

IMAGO/Stphane GUIOCHON

Frankreich setzte sich gegen Belgien durch

Frankreich gut erholt von der Italien-Pleite, Italien mit Frankreich-Schwung: Die beiden großen Fußball-Länder haben am zweiten Spieltag der Nations League Siege gefeiert und sich erfolgreich aus dem Länderspiel-Doppelpack verabschiedet.

Während Frankreich drei Tage nach dem bitteren 1:3 gegen die Italiener verdient 2:0 (1:0) gegen Belgien gewann, festigte die Squadra Azurra mit einem 2:1 (1:0) gegen Israel Platz eins in der starken Gruppe A2.

In der "zweiten Liga" der Nations League setzte Österreich seinen Fehlstart fort, das Team des deutschen Trainers Ralf Rangnick unterlag nach dem 1:1 gegen Slowenien nun bei den Norwegern um Topstar und Siegtorschütze Erling Haaland 1:2 (1:1).

In der nicht ausverkauften Arena von Lyon trafen für die Franzosen der frühere Frankfurter Randal Kolo Muani (29.) und der Ex-Dortmunder Ousmane Dembele (57.), beide mittlerweile bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Superstar Kylian Mbappe kam erst in der 67. Spielminute als Joker ins Spiel und vergab mehrere Großchancen.

Tedescos Belgier, die zum Auftakt 3:1 gegen Israel gewonnen hatten, spielten zwar auch danach engagiert, waren aber zu ungefährlich. Der Leipziger Lois Openda, der wie der Frankfurter Arthur Theate von Beginn an spielte, blieb zum 18. Mal in Serie für Belgien ohne Treffer. Abwehrspieler Dayot Upamecano von Bayern München stand in der Startelf der Franzosen. Sein Bayern-Kollege Michael Olise, der gegen Italien debütiert hatte, wurde diesmal eingewechselt.

Italien siegte in Budapest gegen "Gastgeber" Israel, ohne dabei sonderlich zu überzeugen. Nachdem Davide Frattesi sieben Minuten vor der Pause den Ex-Weltmeister in Führung gebracht hatte, sorgte Moise Kean 17 Minuten nach Wiederanpfiff für die Entscheidung. Israel belohnte sich für eine mutige Vorstellung durch Muhammad Abu Fani (90.) mit dem Anschlusstreffer.

In Oslo brachte Felix Horn Myhre Gastgeber Norwegen nach einer starken Anfangsphase früh in Führung (9.). Österreich, das mit neun Bundesliga-Spielern in der Startelf antrat, tat sich zunächst schwer, erst nach rund 20 Minuten übernahm das Rangnick-Team die Spielkontrolle. Borussia Dortmunds Marcel Sabitzer (37.) sorgte kurz vor der Pause für den verdienten Ausgleich. Haaland schoss Norwegen (80.) dann aber zum Sieg.