Medien: DFB-Star dachte über Rücktritt nach

IMAGO/MI News

Antonio Rüdiger (l.) soll sich ernsthafte Gedanken über seine weitere DFB-Zukunft gemacht haben

Antonio Rüdiger zählt aktuell nicht zum Aufgebot der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Für die beiden Spiele in der Nations League gegen Ungarn (5:0) und die Niederlande (10. September ab 20:45 Uhr) hat Bundestrainer Julian Nagelsmann nach Rücksprache mit dem Innenverteidiger selbst auf eine Berufung verzichtet, ihn aber gleichzeitig zum Vize-Kapitän im DFB-Team ernannt. Dabei stand die Zukunft Rüdigers in der Nationalmannschaft in diesem Jahr bereits mächtig auf der Kippe.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Bericht der "Bild". Nach Informationen der Zeitung soll Rüdiger "zwischenzeitlich seine DFB-Zukunft überdacht haben", nachdem er im Frühling für einige Diskussionen in der Öffentlichkeit gesorgt hatte.

Nachdem er eine religiöse Zeigefinger-Geste im Internet gepostet hatte, hatte es neben Zustimmung auch klare Kritik an dem Instagram-Post des Starspielers von Real Madrid gegeben. Rüdiger soll sich ungerecht behandelt gefühlt haben und letztlich sogar ernsthaft an seiner weiteren Karriere für Fußball-Deutschland gezweifelt haben.

Noch rechtzeitig vor der Heim-EM waren diese Zweifel dann aber beiseite geschoben. Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann war Rüdiger bei der Europameisterschaft in der Innenverteidigung neben Jonathan Tah von Bayer Leverkusen absolut gesetzt, wurde zudem von den deutschen Fans in den Stadien gefeiert.

Rüdiger spielte bisher 74 Mal für Deutschland

Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler betonte nun gegenüber der "Bild": "Wir haben ja jetzt bei der EM gesehen, wo er teilweise mit Standing Ovations gefeiert worden ist, welchen Stellenwert Toni hat."

Auch die interne Beförderung zum Vize-Kapitän spiegelt die große Wertschätzung des Bundestrainers wieder, führte Völler weiter aus: "Natürlich wird er immer mal mit seiner Art polarisieren. Aber er ist so, wie er ist. Wir wollen ihn da auch gar nicht verändern. Julian gefällt das so, mir auch."

Aktuell steht der Defensivspieler bei 74 A-Länderspielen für Deutschland. Im Oktober soll er bei den nächsten Länderspielen wieder dabei sein.