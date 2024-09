Entwarnung bei Eintracht-Star Marmoush

IMAGO/Michael Taeger

Will für das Wolfsburg-Spiel fit werden: Omar Marmoush (r.) von Eintracht Frankfurt

Eigentlich wollte Omar Marmoush am kommenden Samstag (15:30 Uhr) beim Auswärtsspiel mit Eintracht Frankfurt in Wolfsburg an die starke Leistung gegen 1899 Hoffenheim (3:1) anknüpfen. Doch der Ägypter reiste mit einer Verletzung in die Main-Metropole zurück.

Kurzer Schock für Eintracht Frankfurt vor dem 3. Bundesliga-Spieltag: Omar Marmoush musste seine Länderspielreise mit Ägypten vorzeitig beenden. Die SGE teilte mit, dass der Angreifer leichte Kniebeschwerden habe und daher zurück nach Frankfurt gereist sei. "Bild" und die arabische Tageszeitung "Asharq Al-Awsat" hatten zuvor über die Verletzung berichtet.

Nach Klubangaben wurde Marmoush am Dienstag eingehend untersucht. Eine schwere Verletzung liegt nicht vor, im Gegenteil: Am gleichen Tag konnte der 25-Jährige bereits wieder individuell trainieren. Ziel sei es nun, den Stürmer für das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg wieder fit zu bekommen.

Marmoush hatte sich zuletzt in bestechender Form gezeigt. Beim 3:1-Erfolg gegen Hoffenheim war er mit einem Tor und einer Vorlage der überragende Mann auf dem Platz. Auch in seinem 32. Länderspiel für Ägypten am vergangenen Freitag gegen Kap Verde (3:0) machte er mit einem Tor auf sich aufmerksam. Es war sein sechster Länderspieltreffer.

Marmoush startet bei Eintracht Frankfurt durch

Am Dienstag gegen Botswana sollte Marmoush eigentlich erneut für sein Land auf dem Rasen stehen. Aufgrund der Verletzung musste er jedoch vorzeitig abreisen.

Omar Marmoush war im vergangenen Sommer ablösefrei aus Wolfsburg zur SGE gewechselt. In der vergangenen Spielzeit überzeugte er mit 18 direkten Torbeteiligungen (zwölf Tore, sechs Vorlagen) in 29 Bundesliga-Spielen, zudem traf er viermal in der Conference League und einmal im DFB-Pokal.

Lange hielten sich hartnäckige Wechselgerüchte, vor allem ein Transfer in die englische Premier League soll im Raum gestanden haben. Letztlich bekannte sich Marmoush aber zur SGE, wo er noch einen Vertrag bis 2027 besitzt.