Koeman über de Ligt: "Jeder Fehler wird bestraft"

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Ex-Bayern-Profi de Ligt patzte gegen Deutschland

Matthijs de Ligt kommt nach seinem Wechsel vom FC Bayern zu Manchester United noch nicht wirklich in Fahrt. Auch beim Länderspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft patzte der Niederländer folgenschwer - und wurde schon zur Pause ausgewechselt. Bondscoach Ronald Koeman begründete die harte Entscheidung anschließend.

Es lag aus Sicht der Niederländer auch an de Ligt, dass gegen Deutschland "nur" ein Zähler heraussprang. Beim turbulenten und unterhaltsamen 2:2 (2:1) in Amsterdam hatte der 25-Jährige seinen Anteil nämlich an beiden Gegentreffern.

De Ligts krasser Fehlpass im Spielaufbau in der 38. Minute leitete den Ausgleich durch Deniz Undav ein. Kurz vor der Pause war er dann am Stürmer des VfB Stuttgart nicht nah genug dran, sodass anschließend der neue DFB-Kapitän Joshua Kimmich zur zwischenzeitlichen Führung einnetzen konnte. Nach dem Seitenwechsel ging es für de Ligt nicht mehr weiter, Koeman brachte stattdessen Jan Paul van Hecke.

Der Oranje-Coach erklärte die Auswechslung anschließend wie folgt: "Natürlich hätte ich ihn lieber auf dem Platz gelassen. Aber Matthijs ist gerade in so einer Phase, in der jeder seiner Fehler bestraft wird. Ich habe ihm heute eine Chance gegeben, aber ich musste ihn schützen, indem ich ihn runtergenommen habe."

De Ligt patzte schon gegen Bosnien-Herzegowina

De Ligt, immerhin 46-facher Nationalspieler, ist unter Koeman eigentlich keine Stammkraft. Auch bei der EM in Deutschland zählte er zu den Reservisten.

Beim 5:2-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina hatte der Ex-Münchner derweil schon einmal eine Startelf-Chance erhalten, doch auch im ersten Nations-League-Duell patzte der Innenverteidiger vor dem zweiten Treffer der Gäste.

De Ligt war im Sommer nach nur zwei Jahren beim FC Bayern zu Manchester United gewechselt. Inklusive Bonuszahlungen erhalten die Münchner laut Medienberichten bis zu 50 Millionen Euro.