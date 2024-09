Tahs Amsterdam-Debakel: Auch der Gegner teilt aus

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Hatte mächtig Probleme mit seinem Gegenspieler: Jonathan Tah (l.) von Bayer Leverkusen

Jonathan Tah von Double-Sieger Bayer Leverkusen zeigte am Dienstagabend gegen die Niederlande eine seiner schlechtesten Leistungen im Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Selbst der Gegner wurde nach dem 2:2 (2:1) in Amsterdam deutlich.

Bayer-Abwehrchef Jonathan Tah erlebte eine Halbzeit zum Vergessen. Schon zur Halbzeit musste Bundestrainer Julian Nagelsmann reagieren und den Leverkusener Innenverteidiger durch Waldemar Anton ersetzen.

Der 28-Jährige hatte vor dem frühen 0:1 durch Tijjani Reijnders (2.) die Absicherung aufgelöst und überhaupt große Probleme mit seinem niederländischen Gegenspieler Brian Brobbey, einst bei RB Leipzig in der Bundesliga aktiv. Der wendige und körperlich starke Stürmer entwischte dem Double-Sieger immer wieder, oft konnte sich Tah nur durch Fouls helfen. Seit der 24. Minute war er mit Gelb vorbelastet.

Nagelsmann griff anschließend aktiv ein, stellte dem Verteidiger zur Unterstützung mit Pascal Groß einen Mittelfeldspieler an die Seite. "Es ging darum, Jona ein bisschen zu doppeln von vorne, weil Brobbey körperlich einfach unglaublich gut und schwer zu verteidigen ist", so der Bundestrainer nach der Partie: "Er hatte schon Gelb und konnte nicht mehr aktiv verteidigen. Da haben wir den beiden Sechsern gesagt, dass sie bisschen früher zurückkommen müssen."

Dennoch: Am Ende der ersten Halbzeit hatte der DFB-Star, der Bayer Leverkusen im Sommer wohl gerne in Richtung FC Bayern verlassen hätte, mickrige 21 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen - ein desolater Wert. In der sport.de-Einzelkritik erhielt er die schlechteste Note aller Spieler.

Koeman: "Tah hatte wirklich überall Probleme"

Nagelsmann war durch Tahs Verwarnung letztlich in der Pause zum Handeln gezwungen. Schiedsrichter Davide Massa aus Italien hatte dem Bundestrainer schon im Kabinengang mit auf den Weg gegeben, dass ein weiteres Foul zu einem Platzverweis führen würde. "Das wollte ich nicht riskieren", begründete der 37-Jährige die folgende Auswechslung in der Halbzeit.

Bemerkenswert: Deutliche Worte über die Leistung von Jonathan Tah kamen nach der Partie ausgerechnet vom Gegner. Bondscoach Ronald Koeman hob auf der Pressekonferenz zwar zunächst die "hervorragende" Leistung von Brain Brobbey hervor. Mit Blick auf dessen Gegenspieler sagte er dann jedoch: "Tah hatte wirklich überall Probleme und musste viele Fouls begehen." Nach sechs Fouls, so Koeman, habe "er dann endlich mal Gelb gesehen".

Tah, der zum Auftakt der neuen Nations-League-Saison gegen Ungarn (5:0) eine überzeugende Leistung abgeliefert hatte, wollte die Kritik anschließend aber nicht so stehen lassen. "Was heißt Probleme? Wir haben viel Eins gegen Eins gespielt über den ganzen Platz, es gab viele direkte Duelle und in denen hat der Schiri oft gegen einen entschieden", zitiert "Bild" den Nationalspieler: "Es war nicht einfach."