Gladbach hat neuen Geschäftsführer an der Angel

Pius Koller via www.imago-images.de

Wanja Greuel arbeitete zehn Jahre lang erfolgreich in Bern

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den langjährigen Geschäftsführer Stephan Schippers ist Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach offensichtlich fündig geworden. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Wie die Schweizer Zeitung "Blick" vermeldete, soll Wanja Greuel beim fünfmaligen deutschen Meister im Gespräch sein. Der 47-Jährige hatte bis Mai dieses Jahres überaus erfolgreich beim Schweizer Klub BSC Young Boys gearbeitet.

Der in Kaiserslautern geborene Funktionär war insgesamt zehn Jahre lang bei den Young Boys in Bern beschäftigt. Er galt dabei als einer der wichtigsten Funktionäre des Klubs, der in dieser Zeit sechsmal die Meisterschaft holte. Seit 2016 war Greuel als CEO des Schweizer Renommierklubs tätig.

Im Mai dieses Jahres war es zu Differenzen zwischen ihm und Christoph Spycher, seinerseits Mitglied der Geschäftsleitung und Delegierten Sport des Verwaltungsrats des Klubs, gekommen. Im Zuge dessen hatte Greuel seine Kündigung beim BSC Young Boys eingereicht.

Greuel hat gemeinsame Vergangenheit mit Seoane

Auf der Plattform LinkedIn zeigte sich Greuel zuletzt offen für einen neuen Job in Deutschland, der Schweiz oder England. Er könnte bei der Borussia auf Schippers folgen. Der "Herr der Zahlen" hatte sich im August nach 25 Jahren bei Gladbach aus persönlichen Gründen vorzeitig verabschiedet, sagte in der offiziellen Vereinsmittelung Anfang August: "Ich habe einfach das Gefühl, dass der richtige Moment für einen Wechsel in der Geschäftsführung und für mich persönlich der richtige Moment für meinen Abschied gekommen ist."

Bemerkenswert an der Personalie Wanja Greuel: In den Jahren 2018 arbeitete Greuel schon einmal als Vereinsboss mit Gerardo Seoane als Cheftrainer zusammen. Er hatte Seoane damals nach Bern geholt. Dieser wurde mit dem Klub in sportlich verantwortlicher Position insgesamt dreimal Meister und einmal Pokalsieger.