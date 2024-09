98-Schock! Will und Bader schwer am Knie verletzt

IMAGO / Kessler-Sportfotografie/SID/IMAGO/Jürgen Kessler

Paul Will hatte sich im Test gegen Mainz verletzt

Verletzungsschock beim Bundesliga-Absteiger: Darmstadt 98 muss für den Rest der Saison ohne seine beiden Defensivspezialisten Paul Will (25) und Matthias Bader (27) auskommen. Beide Stammspieler haben sich Kreuzbandrisse zugezogen, wie die Hessen am Mittwoch mitteilten.

"Die Diagnosen sind für uns alle unglaublich bitter, insbesondere natürlich für die beiden Jungs, die nun einen langen Weg vor sich haben und in dieser Saison nicht mehr auf dem Platz stehen werden", sagte Sportdirektor Paul Fernie: "Selbstverständlich werden wir Paul und Matthias in jeglicher Form bei ihrer Genesung unterstützen."

Will erlitt im Testspiel gegen den FSV Mainz 05 in der vergangenen Woche einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss, Bader zog sich im Training am Dienstag einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss zu.

Will sollte noch am Mittwoch operiert werden, bei Bader ist der nötige Eingriff für Donnerstag geplant.

Nach vier Spieltagen liegt Darmstadt mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Tabellenplatz, zuletzt hatte Trainer Florian Kohfeldt den zurückgetretenen Torsten Lieberknecht beerbt. Am Samstag empfangen die Lilien (13.00 Uhr/Sky) den Tabellenletzten Eintracht Braunschweig zum Kellergipfel.