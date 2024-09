Guirassy-Comeback ganz nah

IMAGO/Revierfoto

Serhou Guirassy soll es jetzt richten

Der erste Pflichtspieleinsatz von Serhou Guirassy bei Borussia Dortmund rückt näher. Wann lässt Cheftrainer Nuri Sahin seinen neuen Stürmer von der Leine?

Schon am Freitagabend (20:30 Uhr) könnte Sommer-Zugang Serhou Guirassy seine ersten Pflichtspielminuten im Trikot von Borussia Dortmund bekommen. Trainer Nuri Sahin ist überzeugt, dass der Mittelstürmer schon gegen den 1. FC Heidenheim einschlagen kann.

Der 28-Jährige sei "voll dabei", und es gebe "keine Handbremse", betonte der BVB-Coach vor dem Pflichtspieldebüt des Königstransfers. Ob es schon zu einem Einsatz in der Startelf reicht, ist allerdings noch ungewiss.

"Ob Startelf oder Bank, das muss man dann sehen", sagte der Trainer. Klar ist: Im Trainer mache der Nationalspieler Guineas einen "hervorragenden Eindruck".

Sahin lobte die Professionalität des Neuzugangs. Guirassy verhalte sich, "wie ein Topspieler sich verhalten muss - sowohl auf dem Platz, als auch außerhalb", so Sahin.

Neuer Rückennummer für Guirassy

In den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass der Angreifer nicht wie ursprünglich geplant mit der 19, sondern mit der Rückennummer neun auflaufen werde. Diese wurde frei, weil Sebastien Haller nach Spanien verliehen wurde.

Schon vor der Länderspielpause hatte BVB-Cheftrainer Nuri Sahin die Hoffnung geäußert, dass Guirassy nach dem bundesligafreien Wochenende in den Kader der Dortmunder integriert wird. Diese Ambitionen scheinen sich in dieser Woche also zu bestätigen.

Ein echter Mittelstürmer wurde beim BVB beim torlosen Remis in Bremen zuletzt noch schmerzlich vermisst, Guirassy soll nun so schnell es geht Abhilfe schaffen.

Der Sommer-Neuzugang selbst hatte sich zuletzt ebenfalls zuversichtlich geäußert, dass seine Innenband-Verletzung im Knie bald vollständig ausgeheilt sei und er auf sein erstes Pflichtspiel im BVB-Trikot brenne.

Der neue Torjäger wechselte in diesem Sommer mit der Empfehlung der besten Saison seiner bisherigen Profi-Karriere vom Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart zu den Westfalen.

Für die Schwaben hatte der Nationalspieler Guineas in 30 Pflichtspielen herausragende 30 Tore erzielt und war damit einer der Garanten für die Qualifikation zur Champions League sowie die Stuttgarter Vizemeisterschaft. Er hat beim BVB bis 2028 unterschrieben.