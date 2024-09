Neue England-Gerüchte um Sané

IMAGO/Philippe Ruiz

Leroy Sané steht beim FC Bayern vor dem Comeback

Leroy Sané ist nur noch bis zum Saisonende an den FC Bayern gebunden. Zwei Klubs aus der Premier League sollen sich mit einer potenziellen Verpflichtung des deutschen EM-Fahrers befassen.

Das Portal "givemesport.com" will erfahren haben, dass der FC Arsenal sowie Newcastle United die Situation von Sané beim FC Bayern aufmerksam verfolgen.

Der 28-Jährige besitzt an der Säbener Straße nur noch ein Arbeitspapier bis 2025. Sollten sich Spieler und Verein nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, könnte Sané den FC Bayern im kommenden Sommer ablösefrei verlassen - soweit die Theorie.

"Sport Bild" hatte zuletzt berichtet, dass Münchens Sportvorstand Max Eberl mit der Spieleragentur "11Wins", die Sané vertritt, Gespräche für nach der Länderspielpause vereinbart habe.

Der Flügelspieler konnte nach seiner Leisten-OP in dieser Saison noch kein Pflichtspiel für den FC Bayern bestreiten. "Er geht in sein letztes Vertragsjahr, daher werden wir in den kommenden Monaten in aller Ruhe Gespräche über die Zukunft führen. Wir alle wissen: Er ist ein Faktor, um Titel zu gewinnen", wurde Eberl von "Sport Bild" in der Personalie zitiert.

Leroy Sané wechselte von Manchester City zum FC Bayern

Laut "givemesport.com" befindet sich Sané auf dem Radar von Arsenal und Newcastle. Das britische Portal unkt, dass sich für den gebürtigen Essener womöglich die Gelegenheit zur Rückkehr in die Premier League ergeben könnte. Sané war zwischen 2016 und 2020 für Manchester City in Englands höchster Spielklasse aufgelaufen, ehe der FC Bayern die kolportierte Ablösesumme von rund 49 Millionen Euro für seine Dienste auf den Tisch legte.

Der FC Arsenal wurde bereits in der vergangenen Transferperiode mit Sané in Verbindung gebracht. Die Gunners holten stattdessen aber Raheem Sterling per Leihe vom FC Chelsea für die Flügelpositionen.