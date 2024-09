Nächster DFB-Star tritt zurück

IMAGO / HMB-Media/SID/IMAGO/Stephanie Wunderl

Abwehrchefin Marina Hegering hat ihre Nationalmannschaftskarriere beendet

Nach Fußballtorhüterin Merle Frohms geht eine weitere Leistungsträgerin der DFB-Frauen: Der neue Bundestrainer Christian Wück muss eine neue Abwehrchefin suchen.

Marina Hegering beendet ihre Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft. 35 Tage nach Olympia-Bronze gab die 34-Jährige vom VfL Wolfsburg am Freitag ihren Rücktritt bekannt. Nach dem Abschied von Torhüterin Merle Frohms geht eine weitere Leistungsträgerin, der neue Bundestrainer Christian Wück muss eine neue Abwehrchefin suchen.

Der Schritt fühle ich "absolut stimmig und richtig für mich an", sagte Hegering: "Ich habe 42 Länderspiele bestreiten dürfen, und wenn mir das jemand vor zehn Jahren erzählt hätte - ich hätte ihn oder sie für bekloppt gehalten." Dem DFB-Team werde sie "als sehr großer Fan" erhalten bleiben

Bedingt durch eine lange Verletzungshistorie kam Hegering nur auf 42 Länderspiele. Nachdem sie ihr Debüt erst im Alter von 28 Jahren gefeiert hatte, entwickelte sich Hegering aber im Eiltempo zur Stammkraft in der Abwehrzentrale. Der Vertrag der Vize-Europameisterin in Wolfsburg als Spielerin endet nach der aktuellen Saison, danach soll Hegering beim VfL in den Trainerstab wechseln.