Münster rettet Punkt gegen Paderborn

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images/SID/IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Joshua Mees traf doppelt für Preußen

Aufsteiger Preußen Münster muss weiter auf seinen ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga warten, hat aber dank starker Moral und Doppelpacker Joshua Mees einen umjubelten Punkt gerettet.

Am fünften Spieltag kam die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann gegen den ungeschlagenen SC Paderborn zu einem spektakulären 3:3 (1:1).

Während die Gäste aus Ostwestfalen den zumindest vorläufigen Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz verpassten, kletterte Münster mit zwei Zählern zunächst auf einen Nichtabstiegsplatz.

Mees (19.) brachte Münster per Kopf erstmals in dieser Spielzeit in Führung. Doch Filip Bilbija (37.) und Raphael Obermair (47.) drehten die Partie für die überlegenen Gäste, ehe Münster den Druck erhöhte und durch Holmbert Aron Fridjonsson (78.) zum Remis kam.

Paderborn konterte durch Ilyas Ansah (85.), ein weiterer wuchtiger Kopfball von Mees fand aber in der Nachspielzeit (90.+1) den Weg ins Netz - Pelle Boevink im SCP-Tor schien sich allerdings verschätzt zu haben und reagierte nicht auf den Ball.

Den letzten Sieg der Münsteraner in der 2. Bundesliga gab es am 5. Mai 1991, es ein 2:0 bei den Stuttgarter Kickers. Zwischenzeitlich war Preußen viertklassig, stieg 2023 in die dritte und im vergangenen Frühjahr auf Anhieb in die zweite Liga auf.