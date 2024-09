Holtby rechnet sich Chancen gegen Bayern aus

FIRO/SID

Kiels Kapitän Lewis Holtby ist heiß auf das Duell gegen den FC Bayern

Holstein Kiel als Angstgegner des großen FC Bayern? So weit will Kapitän Lewis Holtby vor dem Duell des Bundesliga-Aufsteigers gegen den Rekordmeister am Samstag (18:30 Uhr/Sky) dann doch nicht mehr gehen.

Der "flapsige Spruch" sei in der Aufstiegseuphorie der vergangenen Zweitligasaison gefallen, sagte Holtby dem Münchner Merkur: "Wenn man die Realität betrachtet, weiß man schon, dass der FC Bayern mit Topspielern nach Kiel kommt."

Und dennoch: Chancenlos sieht der dreimalige Nationalspieler Kiel nicht. "Natürlich will man immer Punkte holen. Wichtig ist, dass wir die letzten beiden Spiele analysiert haben und zum Schluss gekommen sind, dass wir definitiv konkurrieren können", sagte Holtby.

Kiel ist mit zwei Niederlagen in die erste Bundesligasaison der Vereinsgeschichte gestartet, die Bayern sind unter Trainer Vincent Kompany noch ohne Punktverlust. Holtbys Devise für die Überraschung: "In der Bundesliga muss man seine Möglichkeiten nutzen und darf keine Gegentreffer zulassen. Wir müssen ein Stück weit mehr Effizienz haben - offensiv wie defensiv."

Spiele gegen den FC Bayern "waren immer knallhart"

Beim sensationellen Pokaltriumph im Januar 2021 hat das schon einmal funktioniert, der denkwürdige Sieg im Elfmeterschießen verleitete Holtby (33) vor der Saison zur nicht ganz ernst gemeinten Kampfansage: "Ich glaube, wir sind der Angstgegner von Bayern München. Hier war schon einmal ein Schneesturm-Spiel. Wenn Thomas Müller hier wieder herkommt, dann kriegt er Flashbacks."

Seine eigenen Erinnerungen an die Spiele gegen die Bayern sind jedoch auch "keine guten". Bei der Pokalüberraschung 2021 spielte er noch nicht für Kiel. Seine Statistik gegen den FC Bayern kennt Holtby genau. "Ein Sieg, ein Unentschieden und elf Niederlagen", sagte er: "Spiele gegen den FC Bayern, gerade mit dem HSV, waren immer knallhart. Aber ich habe auch schöne Momente gegen sie erlebt."