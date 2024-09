Nach Doppelpack: Kehl stachelt Adeyemi an

IMAGO/Joachim Bywaletz

BVB-Angreifer Karim Adeyemi bejubelte gegen Heidenheim gleich zwei eigene Treffer

BVB-Angreifer Karim Adeyemi hat seine eindrucksvolle Form auch beim 4:2-Heimerfolg gegen den 1. FC Heidenheim untermauert, mit zwei Toren und einer direkten Vorlage war er der Mann des Spiels. Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl stachelte den 22-Jährigen anschließend weiter an.

Sebastian Kehl will noch mehr von Karim Adeyemi sehen. "Die Entwicklung wird in diesem Jahr stetig vorangehen", orakelte der BVB-Boss nach Adeyemis Galavorstellung am Freitagabend und forderte sogleich: "Die Entwicklung bei ihm ist ja nicht zu Ende. Er muss jetzt dranbleiben. Er hat unglaubliche Fähigkeiten."

Der Dortmunder Angreifer hat allein in den vergangenen drei Spielen im DFB- und BVB-Trikot sieben Tore erzielt und eine Vorlage gegeben.

Sieben Tore in drei Spielen von Karim Adeyemi

Zunächst hatte er die deutsche U21-Nationalmannschaft bei seiner Rückkehr mit zwei Toren zum 5:1-Sieg gegen Israel geführt. Gegen Estland legte er dann drei weitere Treffer nach.

Zurück beim BVB wirbelte er gegen Heidenheim auf der linken Außenbahn, legte das 1:0 (12.) von Donyell Malen auf und schoss anschließend einen Doppelpack (17., 41.). Nach 79 Minuten wurde er mit Ovationen vom Dortmunder Publikum verabschiedet.

"Ich habe ihm gesagt, dass es auch Zeit wird, jetzt mal in der Bundesliga zu treffen", so Kehl mit einem Schmunzeln über Adeyemis Top-Leistungen in den vergangenen Wochen.

DFB-Karriere erhielt heftigen Knacks

Karim Adeyemi wartet seit seinem 30-Millionen-Euro-Wechsel im Sommer 2022 zum BVB noch auf den endgültigen Durchbruch. In der vergangenen Saison zeigte sich der Flügelflitzer zwar schon deutlich verbessert, insgesamt nur drei Liga-Tore in 2023/24 spiegelten allerdings nicht die Erwartungen wider.

Seine Karriere in der Nationalmannschaft hatte zudem einen heftigen Knacks erhalten. Der viermalige A-Nationalspieler und WM-Fahrer von 2022 lehnte eine Berufung in die U21-Nationalmannschaft im vergangenen November ab - offiziell, um sich mehr auf die Arbeit beim BVB zu konzentrieren. Anschließend prasselte viel Kritik auf den Youngster ein, selbst DFB-Präsident Bernd Neuendorf schaltete sich ein.

Adeyemi formuliert klares Ziel beim BVB

Mit U21-Coach Antonio Di Salvo inzwischen längst ausgesprochen, nutzte er die erneute Nominierung nun, "um Selbstvertrauen" zu tanken, wie er nach seinem Liga-Doppelpack gegen Heidenheim bei "DAZN" verriet. Mit neuem Schwung nach der Länderspielpause zurück zum BVB zu kehren, war das erklärte Ziel: "Das habe ich mir vorgenommen, das ist perfekt für mich."

Für die nächsten Wochen hat Karim Adeyemi nun ein klares Ziel: "Noch mehr Tore machen."

Die nächste Möglichkeit dazu hat er am Mittwoch im ersten Champions-League-Spiel der neuen Saison beim FC Brügge. In der Königsklasse machte Adeyemi vor allem in der Endphase der vergangenen Spielzeit seine besten Spiele. Dann könnte irgendwann auch der Bundestrainer wieder anrufen. "Bei uns sagt man 'Inshallah'. Hoffentlich", so Adeyemi.