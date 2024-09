Eintracht Frankfurt bangt um Kevin Trapp

IMAGO/Christian Schroedter

Verletzte sich beim Abschlag: Frankfurts Torwart Kevin Trapp

Der 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am 3. Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga könnte für Eintracht Frankfurt einen bitteren Beigeschmack bekommen. Die SGE bangt um Keeper Kevin Trapp, der bereits in der Halbzeit in der Kabine bleiben musste.

Der deutsche Nationaltorwart Kevin Trapp verletzte sich beim 2:1-Erfolg von Eintracht Frankfurt beim VfL Wolfsburg auf ungewöhnliche Weise. Der 33-Jährige zog sich bei einem Abschlag ohne gegnerisches Einwirken eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu.

Coach Dino Toppmöller musste bereits in der Halbzeitpause tätig werden und den jungen Brasilianer Kaua Santos ins Tor beordern.

"Trappo hat einen Stich gemerkt, als er den Ball weggeschlagen hat. Wir müssen jetzt das MRT abwarten", bestätigte Toppmöller nach der Partie, dass man noch keine Entwarnung geben könne.

Trapp ist nicht nur Kapitän der SGE, sondern auch seit der Saison 2018/19 im Tor der Hessen gesetzt. Insgesamt absolvierte Trapp bislang 351 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt.

Kaua Santos und Routinier die Alternativen von Eintracht Frankfurt

Der Ausfall des Routiniers war gleichbedeutend mit dem Bundeliga-Debüt von Kaua Santos, der 2023 vom Nachwuchs von Flamengo Rio de Janeiro zu den Adlerträgern wechselte. Damals flossen rund 1,5 Millionen Euro an Ablöse.

"Kaua hat das gemacht, was wir von ihm schon in den letzten Wochen und Monaten im Training gesehen haben: Er ist ein Torwart, der sehr mutig agiert. Er hat der Mannschaft heute sehr geholfen", lobte Toppmöller den Schlussmann, den er ins kalte Wasser werfen musste.

Neben Kaua Santo steht im Eintracht-Kader mit dem 35-jährigen Jens Grahl noch eine erfahrene Alternative für das Tor. In der Bundesliga kam Grahl in seiner langen Karriere allerdings auch erst 15 Mal zum Einsatz.

Der Eindruck, den Kaua Santo gegen Wolfsburg hinterließ, legt allerdings ohnehin nah, dass er bei einem Trapp-Ausfall als Stellvertreter agieren wird.