Wagner zu TSG-Gerüchten: "Muss ich ausblenden"

AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Wagner an der Seite von Chef Nagelsmann

Der angeblich unter anderem beim Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim gehandelte Bundestrainer-Assistent Sandro Wagner will sich nicht mit den Gerüchten um seine Person befassen. "Das sind Dinge, die ich ausblenden muss", sagte Wagner bei "Sky": "Aktuell habe ich eine großartige Aufgabe, die mir Spaß macht."

Zwar räumte der 36-Jährige ein, "dass man hier und da mal Kontakte hat oder mit dem einen oder anderen spricht". Aber er "denke nicht so weit in die Zukunft. Ich bin ein junger Trainer, der sich entwickeln möchte, und ich bin gerade an einem sehr guten Platz mit wirklich großartigen Leuten."

Ex-Nationalspieler Wagner, der noch bis 2026 an den DFB gebunden ist, soll laut wiederkehrenden Gerüchten bei mehreren Klubs ein Kandidat für den Trainerposten sein. Angaben der "Bild"-Zeitung zufolge hat sich Hoffenheim beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nach der Verfügbarkeit seines früheren Spielers erkundigt.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte zuletzt ohne konkrete Nennung von Hoffenheim lediglich "immer wieder mal die eine oder andere Anfrage" für Wagner bestätigt.

Bei der TSG läuft der Vertrag von Trainer Pellegrino Matarazzo wo der Italo-Amerikaner seit Februar 2023 auf der Bank sitzt, noch bis zum Saisonende. Im Klub gab es vor dem Saisonstart aber reichlich Unruhe, die 1:4-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen am Samstag stärkte Matarazzos Position nicht.