FC Bayern "wird nicht an Leon Goretzka vorbeikommen"

IMAGO/Mladen Lackovic

Leon Goretzka ist beim FC Bayern derzeit außen vor

Nächster Rückschlag für Leon Goretzka: Beim Ligaspiel des FC Bayern gegen Holstein Kiel wurde der Mittelfeldspieler von Trainer Vincent Kompany aus dem Aufgebot gestrichen. Lothar Matthäus geht allerdings nur von einer Momentaufnahme aus. Er rechnet fest mit einem Comeback des 29-Jährigen im Trikot des Rekordmeisters.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist fest davon überzeugt, dass die Ausbootung von Leon Goretzka vor dem Ligaspiel des FC Bayern gegen Holstein Kiel nicht mit einem endgültigen Rauswurf des Mittelfeldspielers gleichzusetzen ist.

Im Mittelfeld sei Goretzka zwar "hinten dran", erklärte Matthäus bei "Sky90". Gleichwohl schränkte der TV-Experte ein: "Aber nicht so hinten dran, dass er vielleicht im nächsten Spiel [wieder] nicht dabei ist."

Gegen Kiel hätten Trainer Vincent Kompany zudem auch genügend zentrale Abwehrspieler zu Verfügung gestanden. "Bei Holstein Kiel wirst du nicht so viele Innenverteidiger brauchen. Von dieser Seite kann man diese Entscheidung nachvollziehen", zeigte Matthäus Verständnis für den Entschluss von Kompany, Goretzka nicht mitzunehmen.

Matthäus: Goretzka meldet sich zurück

Matthäus geht dennoch davon aus, dass Goretzka früher oder später noch eine gewichtige Rolle beim FC Bayern spielen wird.

"Wenn er weiterhin Leistung bringt, wird man an ihm nicht vorbeikommen und ihn wieder in den Kader einbauen. Und dann wird er auch Spielzeit bekommen. Wie ich Leon kenne, ist er auch einer, der weiterhin alles gibt. Er will es jedem zeigen. Er hat es letztes Jahr auch Thomas Tuchel gezeigt, der ihn am Anfang auch ignoriert hatte und trotzdem hat er am Ende 42 Spiele gemacht", rechnete Matthäus vor.

Ob es Goretzka auch unter Kompany auf 42 Einsätze bringen wird, sei nicht sicher, meinte Matthäus: "Aber ich bin sicher, dass er seine Einsätze bekommen wird."