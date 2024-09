Fanvertretung begrüßt UEFA-Preisbremse

Bernd Thissen/dpa

Fans hatten in der Vergangenheit die steigenden Preise für Auswärtstickets im Europapokal immer wieder kritisiert

Aus Sicht der Fanorganisation "Unsere Kurve" ist die Entscheidung der Europäischen Fußball-Union UEFA, den Höchstpreis für Auswärtstickets bei Europapokalspielen zu senken, unbedingt notwendig gewesen.

"Die Preise für einfachste Kategorien, aber auch Verpflegung im Stadion stiegen in besorgniserregende Höhen. Wir hoffen nun, dass die neuen Obergrenzen helfen, den Fußball wieder näher an seine Basis zu führen", sagte Thomas Kessen, Sprecher von "Unsere Kurve".

Die UEFA beschloss, dass Auswärtsfans in der Champions League in dieser Saison maximal 60 statt bislang 70 Euro für ein Ticket bezahlen. In der Champions-League-Saison 2025/2026 beträgt der Tickethöchstpreis für Auswärtsfahrer 50 Euro. Mit der Entscheidung soll die bedeutende Rolle der Fans im Fußball anerkannt werden, wie es von der UEFA hieß.

Kessen sagte, schon seit Jahrzehnten existiere der Slogan "Fußball muss bezahlbar sein" unter den Fans. Zuletzt sei dieses Credo immer mehr außer Acht gelassen worden. Aus Sicht von Kessen soll die Preisbremse nicht die einzige Maßnahme bleiben. "Würde man die Belange der Fans tatsächlich ernst nehmen, würde man die Anzahl der Spiele reduzieren und den VAR abschaffen."