Undav warnt vor "ekligem" Rüdiger

IMAGO/Maximilian Koch

Deniz Undav trifft mit dem VfB Stuttgart auf Real Madrid

Vor dem Champions-League-Duell gegen Real Madrid am Dienstag (21:00 Uhr) hat Nationalspieler Deniz Undav vom VfB Stuttgart seine Teamkollegen vor Antonio Rüdiger gewarnt.

"Ich weiß, was für ein ekliger Verteidiger er sein kann, wenn man gegen ihn spielt", sagte Undav nach dem 3:1 der Schwaben am Samstag bei Borussia Mönchengladbach, dem wichtigen ersten Saisonsieg des Vizemeisters. "Ich bin gewappnet, habe bei der Nationalmannschaft schon gemerkt, wie er am Kneifen ist."

Neben Undav dürfte es besonders Sturmkamerad Ermedin Demirovic mit Rüdiger zu tun bekommen. "Ich muss Demi sagen, dass er sich drauf einstellen soll, dass er auch viel kneifen wird", sagte Undav. Auch Trash-Talk zwischen den Profis könnte eine Rolle spielen, wenn der VfB Stuttgart im Bernabeu auf Rüdiger und den Titelverteidiger der Königsklasse trifft. "Ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt. Mich bringst du damit nicht raus. Egal, was du machst", erklärte Undav, der nach einem mauen Saisonstart zuletzt aufsteigende Form bewies und auch in Gladbach traf.

"Ich hatte keine richtige Vorbereitung. Jetzt bin ich kurz vor 100 Prozent", schilderte der 28-Jährige, für den VfB Stuttgart vor der Saison rund 30 Millionen Euro an Brighton & Hove Albion überwies, um seine Leihe in eine permanente Verpflichtung umzuwandeln.

VfB Stuttgart darf sich "nicht in die Hosen scheißen"

In Madrid muss der VfB Stuttgart laut Undav mit breiter Brust antreten, um eine Überraschung schaffen zu können.

"Wir wollen gewinnen. Wenn wir unseren Stiefel runterspielen, haben wir immer eine Chance. Wir dürfen uns nicht in die Hosen scheißen", forderte der Angreifer. "Wenn du Angst hast vor Real Madrid, weil es Real Madrid ist, dann verlierst du."

"Ich freue mich auf ein Spiel gegen einen Klub, der einfach nur Mythos ist. Es ist etwas ganz Besonderes für den gesamten Verein und für die Fans. Das wird etwas Einmaliges, etwas Großartiges", sagte VfB-Coach Sebastian Hoeneß.